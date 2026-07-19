폭우가 바꾼 자동차 관리법…장마철 꼭 챙겨야 할 것들

짧은 시간에 많은 비가 쏟아지는 ‘게릴라성 폭우’가 잦아진 장마철에는 자동차 관리도 달라져야 한다. 와이퍼와 타이어 점검은 물론 침수 예방, 실내 습기 관리까지 꼼꼼히 챙겨야 사고와 차량 고장을 예방할 수 있다.

자동차 업계와 교통안전 전문가들에 따르면 장마철 사고 상당수는 차량 자체 결함보다 시야 확보 부족과 타이어 접지력 저하, 침수 도로 진입 등 예방 가능한 요인에서 발생한다.

전문가들은 출발 전 간단한 점검만으로도 사고 위험을 크게 줄일 수 있다고 조언한다.

'게릴라성 폭우’가 잦아진 장마철에는 자동차 관리도 달라져야 한다. 생성형 AI로 만든 이미지

◆ 와이퍼·타이어 점검은 기본…빗길 안전의 시작

장마철 가장 먼저 확인해야 할 부품은 와이퍼다.

와이퍼의 고무는 빗물을 닦아내면서 마찰이 생겨 닳기 쉽고, 비가 오지 않아 사용하지 않아도 햇빛과 온도 변화에도 쉽게 경화되거나 변형된다. 고무가 갈라지거나 닳으면 빗물을 제대로 닦아내지 못해 시야 확보가 어려워질 수 있다.

따라서 와이퍼는 통상 6개월에서 1년 주기로, 또는 주행거리 5000~8000㎞ 마다 교체하는 것이 좋다.

와이퍼와 함께 반드시 확인해야 할 것이 타이어다. 마모가 심한 타이어는 배수 성능이 떨어져 고속 주행 시 수막현상이 발생할 가능성이 높다. 공기압도 제조사 권장 수준으로 유지해야 접지력을 확보할 수 있다.

타이어 교체 주기는 통상 3~5년 주기로, 또는 주행거리 4만~5만㎞ 마다 교체하는 것을 권장하지만, 운전 습관이나 주행 환경에 따라 달라지기 때문에 마모 상태나 균열 유무를 확인해 교체하는 것이 안전하다.

강한 폭우가 쏟아진 지난 17일 천안시 광덕면의 한 국도에서 소방대원들이 침수된 차량을 살펴보고 있다. 뉴시스

◆ 침수 도로 진입은 금물…안전거리 확보가 핵심

폭우 시 가장 위험한 행동은 침수 도로에 무리하게 진입하는 것이다. 수위가 타이어 절반 이상 차오른 도로에서는 엔진과 전기장치에 물이 유입될 가능성이 커지기 때문이다.

특히 지하차도나 하천 주변 도로는 짧은 시간에도 물이 급격히 차오를 수 있어 안전을 위해 우회하는 것이 좋다.

차량이 침수됐다면 다시 시동을 걸지 말고 즉시 견인을 요청해야 추가 피해를 줄일 수 있다.

또한 빗길에서는 앞차와의 안전 거리 확보가 필수다. 젖은 노면에서는 제동거리가 평소보다 길어지기 때문이다.

따라서 급가속과 급제동을 피하고 앞차와 평소보다 1.5~2배 정도의 거리를 확보하는 것이 바람직하다.

폭우로 브레이크가 젖었다면 저속에서 여러 차례 가볍게 브레이크를 밟아 수분을 제거하는 것도 도움이 된다.

차량정비. 연합뉴스

◆ 실내 습기·전기차 관리도 중요…비 그친 뒤 세차도

장마철에는 차량 내부의 습기 관리가 중요하다. 차 내에 젖은 우산이나 매트를 오래 방치하면 곰팡이와 세균이 번식하기 쉽고 에어컨에서도 악취가 발생할 수 있기 때문이다.

따라서 비가 온 뒤에는 매트를 꺼내 말리고 에어컨 필터를 정기적으로 교체하는 것이 좋다. 운행을 마치기 2~3분 전에는 에어컨을 끄고 송풍 기능만 작동시키면 내부 습기를 줄이는 데 도움이 된다.

전기차는 배터리팩이 방수 설계돼 일반적인 우천 주행에는 문제가 없지만, 침수는 피해야 한다. 깊은 물을 통과했거나 하부 충격이 발생했다면 서비스센터에서 점검을 받는 것이 안전하다.

비를 맞은 뒤에는 차량에 흙과 오염물질이 남기 쉽다. 장시간 방치하면 도장면 손상이나 부식으로 이어질 수 있어 비가 그친 뒤에는 세차와 하부 세척을 하는 것이 좋다.

기상청에 따르면 최근에는 시간당 50㎜ 이상의 집중호우 발생 빈도가 크게 늘면서 차량 침수와 빗길 사고 위험도 함께 증가하는 추세다.

업계 관계자는 “기후변화로 장마 양상이 달라지면서 예전보다 훨씬 강해진 집중호우에 맞춰 차량 관리도 달라져야 한다”며 “간단한 사전 점검만으로도 침수와 사고 위험을 크게 줄일 수 있다”고 말했다.

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