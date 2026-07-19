‘장윤정·도경완子’ 연우, 이상형은 “진짜 엄마”

가수 장윤정과 방송인 도경완이 자녀 연우, 하영과 함께 사랑을 주제로 허심탄회한 대화를 나누며 화목한 가족의 일상을 전했다.

‘연우야 하영이가 남자친구한테 차였대’ 영상 속 연우와 하영의 모습. 도장TV

18일 유튜브 채널 ‘도장TV’에는 ‘연우야 하영이가 남자친구한테 차였대’라는 제목의 영상이 올라왔다. 이날 영상에서 가족은 복날을 맞아 함께 식사했고 식사 자리에서는 초등학교 6학년인 연우를 중심으로 학교생활과 이성 친구, 연애에 관한 이야기가 자연스럽게 이어졌다.

대화 도중 연우는 “썸을 타는 애들이 많다”며 학교에서 서로 호감을 갖거나 실제로 사귀는 친구들이 적지 않다고 말했다. 정확한 숫자는 알 수 없지만 주변 이야기를 들어보면 약 열 쌍 정도의 커플이 있는 것으로 알고 있다고 전했다.

이어 친구들 가운데는 교제를 시작한 지 100일이 넘은 커플도 있다고 설명했고, 이를 들은 도경완은 웃으며 반응했다. 이어 “너는 부럽지 않나”며 연우에게 물었고, 연우는 “부럽진 않다”고 선을 그었다.

이후 장윤정은 연우에게 어떤 스타일의 사람이 이상형인지 물었다. 그는 주저하지 않고 “진짜 엄마다”라고 답해 눈길을 끌었다. 그는 “엄마 같은 사람이 우리 학교에 없다”고 답했고, 도경완은 “너 진짜 외모만 보는 구나”라고 유쾌한 반응을 남겼다.

장윤정은 연우에게 “엄마 같은 사람이 어떤 사람이냐”며 구체적으로 질문했고, 연우는 “나랑 친구 같고 그냥 엄마같이 생긴 사람이 없다”, “성격도 엄마 같은 사람이 없다”고 설명했다.

이어 “어떻게 생긴 건 상관하지 않는다”며 “그냥 동글동글한 강아지상”이라고 덧붙이며 구체적으로 자신의 이상형을 전했다.

장윤정은 연우에게 앞으로 학교생활을 하다 보면 누군가에게 고백을 받을 수도 있다며, 만약 마음이 없는 친구가 고백한다면 어떻게 할 것인지도 물었다. 이에 연우는 갑작스러운 상황이라면 먼저 당황할 것 같다며, 곧바로 답하기보다는 생각할 시간을 달라고 말할 것 같다고 솔직하게 답했다.

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