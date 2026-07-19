롯데면세점, 인천공항점 오픈 100일 기념행사 개최

롯데면세점이 인천공항점 오픈 100일을 맞아 기념행사를 진행했다고 19일 밝혔다.

지난 16일 오전 인천국제공항 제2터미널 출국장에서 열린 이번 기념식에는 김동하 롯데면세점 대표이사, 김창규 인천국제공항공사 운영본부장, 롯데면세점 모델인 인기 아이돌 그룹 에스파 등 주요 관계자가 참석했다.

지난 16일 김동하 롯데면세점 대표이사(왼쪽 세 번째), 김창규 인천국제공항공사 운영본부장(오른쪽 세 번째), 롯데면세점 모델인 에스파가 기념 리본 커팅식을 진행하는 모습. 롯데면세점 제공

행사는 인천공항점 오픈 100일을 축하하는 리본 커팅식과 기념촬영을 시작으로 매장 투어, 에스파 핸드프린팅 퍼포먼스 등 다양한 이벤트로 진행됐다. 이번 행사는 인천공항점 오픈 100일을 맞이해 성공적인 안착을 기념하고, 고객 성원에 대한 감사의 뜻을 전하기 위해 마련됐다.

롯데면세점은 올해 4월 인천공항점 DF1 구역(화장품·향수, 주류·담배·식품) 매장 영업을 시작하며 약 3년 만에 인천국제공항에 복귀했다. 사업 기간은 영업 개시일로부터 최장 10년이며, 총 4094㎡(약 1240평) 규모의 15개 매장에서 240여개 브랜드를 운영하고 있다. 이를 통해 연간 6000억 원 이상의 매출 확대 효과가 기대된다.

인천국제공항공사에 따르면 올해 1~5월 인천공항 국제선 이용객은 약 3241만명으로 전년 동기 대비 7.3% 증가했다. 롯데면세점 인천공항점은 여객 수요 회복 흐름에 맞춰 BTS 협업 푸드 브랜드 ‘아리(ARIH)’와 헤네시 한정판 컬렉션을 국내 면세업계 단독으로 선보이는 등 차별화된 상품 구성을 확대하고 있다.

또한, 시향·주류 테이스팅 등 체험 콘텐츠를 강화해 고객 체류 시간을 늘리고, 공항 면세 쇼핑 만족도를 높일 계획이다. 롯데면세점은 인천공항점을 거점으로 수익성 중심의 성장 기반을 다지는 동시에, 글로벌 면세 사업자로서의 경쟁력 제고에도 속도를 낸다는 전략이다.

김동하 롯데면세점 대표이사는 기념식에서 “인천공항점의 성공적인 안착은 고객 신뢰와 인천국제공항공사와의 긴밀한 협력으로 이뤄낸 의미 있는 성과”라며 “롯데면세점은 앞으로도 차별화된 상품 경쟁력과 서비스를 바탕으로 인천공항 면세 쇼핑의 새로운 기준을 만들어가겠다”고 밝혔다.

한편, 롯데면세점은 국내 8개점을 포함해 해외 5개국에서 총 18개점을 운영하고 있다.

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