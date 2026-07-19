갓 쓰고 도포 입은 톰과 제리… 롯데백화점, ‘톰과 제리: 한옥 대소동’ 팝업스토어

롯데백화점이 글로벌 인기 캐릭터 지식재산권(IP)으로 여름철 ‘집객 몰이’에 나선다.

롯데백화점은 26일까지 잠실 롯데월드몰 1층 아트리움에서 ‘톰과 제리 한옥 대소동’ 팝업스토어를 개최한다고 19일 밝혔다. 이번 행사는 한국 전통 한옥을 배경으로 조선시대로 타임슬립한 톰과 제리의 추격전을 연출한 체험형 팝업이다. 기와지붕, 대청마루, 부엌, 장독대 등 한옥의 공간 요소를 디테일하게 살려, 국내 고객들은 물론 ‘롯데타운 잠실’을 찾는 외국인 방문객들까지 자연스럽게 한국의 문화를 체험하고 인증샷을 남길 수 있도록 조성했다.

서울시 송파구 신천동에 위치한 잠실 롯데월드몰 1층 아트리움 광장에서 진행 중인 ‘톰과 제리 한옥대소동’ 팝업스토어를 구경 중인 모델. 롯데백화점 제공

먼저 소장 가치를 높인 단독 상품을 포함해 풍성한 굿즈 라인업을 선보인다. 이번 팝업스토어에서는 신규 개발 상품과 한정판 굿즈를 중심으로 총 220여 종의 다채로운 상품을 준비했다. 특히 대표 상품인 한국 전통 의상을 입은 ‘K-톰과 제리 봉제인형’은 키링 형태부터 중형 세트까지 다양한 라인업으로 준비했다.

팝업스토어에서만 즐길 수 있는 체험형 콘텐츠도 마련했다. 한복을 입은 톰과 제리 코리아 에디션 인형과 톰과 제리 떡 모양 랜덤 키링, 원하는 키캡과 바디를 직접 선택해 조합하는 ‘나만의 키캡 키링 만들기(DIY)’ 체험존을 운영한다. 이번 팝업만을 위해 디자인한 그래픽을 적용해 소장 가치를 높였다. 이외에도 월드몰 한정 에디션 5종이 포함된 ‘톰과 제리 가챠’ 피규어 자판기와 일본 직수입 공식 라이선스 ‘리빙 컬렉션’ 상품 등 다양한 아이템을 만나볼 수 있다.

방문객들의 재미를 극대화하기 위해 포토존과 연계한 참여형 미션 프로그램인 ‘제리의 치즈 스탬프 랠리’를 운영한다. 대청마루나 부엌 등 팝업스토어 내 포토 스팟에서 전통 소품을 활용해 사진을 찍고 개인 SNS에 업로드하는 ‘SNS 인증 미션’을 시작으로, 장독대 사이에 숨겨진 제리를 찾아 촬영하는 ‘제리를 찾아라 미션’, 팝업존 내 ‘굿즈 구매 미션’까지 총 3가지 미션을 단계별로 체험할 수 있다. 스탬프 3개를 모두 모은 방문객에게는, 이번 행사를 위해 특별 제작된 ‘톰과 제리 반다나(스카프)’를 선착순으로 증정한다.

윤형진 롯데백화점 패션부문장은 “글로벌 인기 IP인 톰과 제리를 한옥이라는 독창적인 공간에서 풀어내 전 세대 고객에게 신선한 즐거움을 주고자 기획했다”라며 “잠실을 방문하는 국내외 고객들에게 올여름 잊지 못할 이색적인 즐거움을 선사하겠다”라고 밝혔다.

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