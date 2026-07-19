CJ제일제당, 프리미엄 증류주 ‘자리’ 출시…올가을 미국 진출

CJ제일제당이 프리미엄 증류주 브랜드 ‘자리(jari)’를 국내에 선보이며 세계 시장 공략을 위한 첫발을 내디뎠다.

CJ제일제당은 최근 서울 성북구 성북동 한국가구박물관에서 ‘자리 문배술 24’와 ‘자리 가무치 24’를 공개했다고 19일 밝혔다. 이 자리에는 이선호 CJ그룹 미래기획그룹장을 비롯한 CJ제일제당 관계자와 국내 식음료(F&B)·문화업계 관계자들이 참석했다. 행사에서는 자리를 활용한 칵테일과 한식 코스 메뉴가 선을 보였다.

CJ제일제당 제공

브랜드명은 사람들이 함께 모여 술과 음식을 나누는 한국의 ‘자리’에서 착안해 술을 매개로 사람과 사람, 음식과 문화가 연결되는 의미를 담았다.

CJ제일제당은 문배주양조원·다농바이오와 협업해 지난해 1월 충남 논산시에 구축한 전용 숙성 시설에서 각 원액을 숙성해 프리미엄 2종 제품을 완성했다.

자리문배술24는 5대에 걸쳐 전수된 전통 제조법을 지켜온 국가무형유산 문배술을 옹기에서 사계절 숙성해 달콤하고 청아한 배향과 부드러운 목 넘김, 긴 여운이 조화를 이루는 것이 특징이라고 CJ제일제당은 소개했다.

자리가무치24는 전통 쌀 소주를 현대적인 증류 방식으로 재해석한 우리술 가무치 소주를 옹기 숙성해 쌀의 은은한 단맛과 열대 과일 향이 어우러진다고 회사는 설명했다.

두 제품 모두 알코올 도수 24도로, 한국 전통주를 처음 접하는 외국인도 부담 없이 즐길 수 있도록 기획됐다.

CJ제일제당은 우선 국내 프리미엄 레스토랑과 최고급식당(파인다이닝) 채널을 중심으로 브랜드를 선보인 뒤 향후 일반 소비자들도 경험할 수 있도록 미식 접점을 확대해나갈 예정이다.

특히 올해 가을에는 세계 주류의 중심지인 뉴욕 등 미국 시장에 출시해 K증류주의 우수성과 매력을 적극적으로 알릴 계획이다.

CJ제일제당은 “한국 전통 증류주의 맛과 향은 물론, 그 안에 담긴 문화와 정서까지 함께 전하기 위해 국내 중소 양조장과 협업을 통해 기획한 브랜드”라며 “자리를 한국 전통 술의 문화적 가치와 정체성을 세계에 알리는 ‘K증류주 플랫폼’으로 육성할 계획”이라고 강조했다.

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