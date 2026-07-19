방송 중 음독한 50대 유튜버 숨져

50대 유튜버가 개인 방송 도중 음독해 병원으로 이송됐으나 숨졌다.



19일 전남 신안경찰서와 신안소방서에 따르면 전날 오후 8시 30분께 방송을 진행하던 유튜버 A(50대)씨가 전남광주 신안군 자은면에서 음독했다는 신고가 접수됐다.

신안경찰서. 연합뉴스

구독자의 신고로 출동한 소방 당국은 심정지 상태의 A씨를 인근 병원으로 이송했지만 끝내 숨졌다.



조사 결과 A씨는 이날 한 시청자와 말다툼을 벌인 뒤 방송이 켜진 채로 음독한 것으로 전해졌다.



구독자 130여명의 채널을 운영하고 있는 A씨는 평소 시청자들과 일상적인 대화를 소재로 한 방송을 진행해온 것으로 알려졌다.



경찰은 A씨의 음독 당시 상황에 대해 "수사가 진행 중인 사항이라 확인해주기 어렵다"고 말했다.



녹화 영상을 확보한 경찰은 정확한 사망 경위를 조사하고 있다.



※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살 예방 상담 전화 ☎ 109 또는 자살예방 SNS상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

<연합>

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