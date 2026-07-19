英 올해 최고 흥행 노래 8위 ‘골든’…앨범 20위 BTS ‘아리랑’

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든(GOLDEN)’ 과 그룹 방탄소년단(BTS·사진) 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’이 올해 영국에서 가장 성공을 거둔 곡과 앨범 목록에 각각 이름을 올렸다.

16일(현지시간) 영국 오피셜 차트가 발표한 ‘2026년 비기스트 송 톱 40(The Official biggest songs of 2026 so far)’ 에 따르면 ‘골든’은 이 차트에서 8위를 차지했다. 오피셜 차트는 “‘골든’은 10주간 차트 정상에 머무르며 지난해 애니메이션 가수(Aminated Act)로서 최장 기간 1위를 기록했다”고 소개했다.

호주 가수 테임 임팔라의 ‘드라큘라(Dracula)’는 14위를 차지했다. 이 곡은 지난해 10월 테임 임팔라의 솔로곡으로 발표됐다가 지난 2월 제니가 참여한 리믹스 버전이 공개되면서 숏폼(짧은 길이 영상) 플랫폼에서 인기를 끌며 차트에서 역주행했다. 오피셜 차트는 ‘드라큘라’에 대해 “이 곡은 블랙핑크의 제니가 리믹스에 참여하면서 완전히 새 생명을 얻었고, 주류 음악계로 진입하는 데 성공했다”고 평가했다.

방탄소년단의 ‘아리랑’은 ‘2026년 비기스트 앨범 톱 40(The Official biggest albums of 2026 so far)’ 20위로 집계됐다. 올해 발표한 신보로 이 차트에 이름을 올린 가수는 방탄소년단을 포함해 드레이크, 해리 스타일스, 올리비아 로드리고 등 6개 팀뿐이다.

오피셜 차트는 “방탄소년단의 컴백 앨범 ‘아리랑’은 2026년 현재까지 영국 오피셜 차트에서 가장 좋은 성적을 거둔 K팝 프로젝트로 자리매김했다”고 전했다. 이번 주 갱신된 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’에서는 하이브 소속 걸그룹 르세라핌, 아일릿, 캣츠아이가 협업한 ‘아이코닉 바이 미스테이크’가 전주보다 열한 계단 하락한 70위를 기록했다.

‘아이코닉 바이 미스테이크’는 강렬한 비트와 변칙적인 사운드가 특징인 얼터너티브 팝 장르 곡이다. 중독성 강한 훅(Hook·강한 인상을 주는 후렴구)에 ‘너의 미움 덕분에 내가 실수로 아이코닉하게 됐다’는 노랫말을 더했다.

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