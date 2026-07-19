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김용범 “단일종목 레버리지 ETF 폐지 어렵다… 괴리율 관리 방안 추가 논의”

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박지원 기자 g1@segye.com

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김용범 청와대 정책실장이 19일 단일종목 레버리지 ETF와 관련해 “상품 특성상 변동성을 일부 키우는 측면도 없는 건 아니다”라면서도 “상장 폐지는 생각하기 어렵다”고 선을 그었다. 

김용범 정책실장이 지난 14일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스
김용범 정책실장이 지난 14일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

김 정책실장은 이날 KBS 일요진단에 출연해 삼성전자·하이닉스 레버리지 ETF가 주식시장 널뛰기의 원인으로 지목되는 데 관해 “반도체 주가의 변동성이 특히 우리나라 시장에서 더 크게 나타나고 있는 것 같고 최근 이것과 관련해 단일종목 레버리지 두 개가 도입된 시점에 관한 논란도 있다”며 “이 상품이 특유의 마지막 종가 30분 전에 괴리를 맞추기 위해 매수·매도해야 하는 특성상 변동성을 일부 키우는 측면도 없는 건 아니다”라고 분석했다. 김 실장은 “(출시) 당시로써는 우리나라 자본 시장을 육성하고 해외로 유출되는 자금을 적정화하려는 국익적인 목적이 있었다”며 “심사숙고해서 도입한 상품인데 아무래도 우리나라에서는 (삼성전자와 하이닉스) 두 개 종목의 비중이 월등히 크고 도입된 시점 자체가 변동성이 커진 시점이라 ‘웩 더 독(Wag the Dog·꼬리가 몸통을 흔드는 현상)’이 드러났다”고 봤다.

 

일각에서 단일종목 레버리지 ETF 상장 폐지론이 제기되는 데 대해서는 김 실장은 “상장 폐지는 사실 생각하기 어렵다”며 “도입된 상품이고 이미 거기에 투자자들이 투자를 하고 있고 10조원 이상 형성돼있는데 만약 상장 폐지를 하게 되면 그 자체가 또 시장에 엄청난 충격을 준다. 그 매물을 어떻게 해소해야 될 것 아닌가”라고 선을 그었다. 김 실장은 최근 금융당국이 내놓은 예탁금 기준 상향 등 보완조치를 언급하면서 “이번에 마련한 조치가 상당 부분 부작용을 해소할 수 있을 것으로 보고, 추가적으로 특정 시기에 괴리율을 맞추기 위해 매도해야 되는 부담을 적정화할 수 있는 다양한 방법을 더 논의할 수 있다고 본다”고 말했다. 이어 “(괴리율 관리 주기) 기간을 2시간 정도로 넓게 할 수 없나, 꼭 현물을 팔고 이렇게 관리해야 하나, 다른 파생상품으로 적정하게 관리할 수는 없나 등 특정 시간에 시장에 주는 충격을 최소화할 수 있는 방법을 다양하게 고민해야 한다”며 금융당국과 증권사들이 더 대화해볼 필요가 있다고 덧붙였다.


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