마린스키·볼쇼이 차세대 스타 서울로…호레바 첫 내한

러시아를 대표하는 두 발레 명문인 마린스키 발레단과 볼쇼이 발레단 차세대 스타들이 한 무대에 선다. 소셜미디어에서 수백만명의 팬을 거느린 마린스키의 간판 발레리나 마리아 호레바가 첫 내한 무대를 갖고, 볼쇼이의 차세대 남성 스타 마카르 미할킨도 함께 한국 관객을 만난다.

한국발레협회는 8월 25일부터 10월 1일까지 세계 정상급 발레스타와 대한민국 대표 무용수, 차세대 발레 인재들이 함께하는 국제발레축제 '케이발레월드(K-BALLET WORLD)'를 개최한다고 19일 밝혔다. 서울특별시와 서울문화재단의 지원으로 열리는 이번 축제는 올해로 19회를 맞는다.

마린스키 발레단 퍼스트 솔리스트 마리아 호레바. 한국발레협회 제공

'세계 최고의 발레, 서울에서 만나다'를 주제로 열리는 이번 축제에서는 공연·마스터클래스·국제교류 프로그램이 이어진다. 특히 8월 25∼26일 열리는 '케이발레월드 스타' 갈라 공연에는 세계 정상급 무용수와 국내 대표 발레스타, 차세대 유망주들이 함께 무대에 오른다.

공연에서는 '돈키호테', '지젤', '백조의 호수', '코펠리아', '그랑 파 클라시크', '해적' 등 고전 발레의 대표 파드되와 함께 유병헌 안무의 '심청' 중 '문라이트 파드되', 창작발레 '미리내길' 등 한국 창작 레퍼토리도 선보인다. 세계 고전 명작과 한국 창작발레를 한 무대에서 감상할 수 있는 것이 특징이다.

이번 갈라의 최대 화제는 첫 내한하는 마린스키 발레단 퍼스트 솔리스트 호레바다. 2000년생인 그는 러시아 최고 명문인 바가노바 발레 아카데미를 졸업한 뒤 2018년 마린스키 발레단에 입단했다. 일반적으로 군무를 거쳐 성장하는 관례와 달리 입단 직후부터 '잠자는 숲속의 미녀' 오로라, '라 바야데르' 니키아, '돈키호테' 키트리 등 주요 배역을 맡으며 세계 발레계의 샛별로 단숨에 떠올랐다.

긴 팔다리가 만들어내는 우아한 선과 뛰어난 유연성, 정확한 테크닉을 바탕으로 현세대 가장 주목받는 발레리나 가운데 한 명이다. 공연 활동뿐 아니라 훈련법과 리허설을 소개하는 유튜브·인스타그램 콘텐츠로도 세계적인 인기를 얻으며 클래식 발레를 대중에게 친숙하게 알린 신세대 발레 스타로 자리매김했다.

볼쇼이 발레단 솔리스트 마카르 미할킨. 한국발레협회 제공

함께 무대에 오르는 볼쇼이 발레단 솔리스트 미할킨은 2022년 모스크바 국제발레콩쿠르에서 금메달을 차지하며 국제 무대에 이름을 알린 뒤 볼쇼이 발레단의 차세대 간판 남성 무용수다. 폭발적인 도약과 회전, 볼쇼이 특유의 화려한 남성 테크닉을 강점으로 '로미오와 줄리엣', '레이몬다', '백조의 호수' 등 주요 작품에서 활약하고 있다.

이 밖에 일본 신국립극장발레단 솔리스트 나오츠카 미호와 한국 출신 솔리스트 이명현이 무대에 오른다. 국내에서는 국립발레단 수석무용수 박슬기·박종석, 유니버설발레단 수석무용수 이유림·이현준, 솔리스트 전여진·이승민 등이 참여해 한국을 대표하는 무용수들의 기량을 선보인다.

차세대 발레 스타들도 함께한다. 영국 로열발레스쿨 재학생이자 제45회 서울발레콩쿠르 대상 수상자인 조수민과 2026 유스아메리카그랑프리(YAGP) 그랑프리 수상자 서민준이 세계 정상급 무용수들과 함께 공연하며 한국 발레의 미래를 보여줄 예정이다.

김동곤 한국발레협회장은 "케이발레월드는 단순한 공연이 아니라 대한민국 발레와 세계를 연결하는 국제 문화 플랫폼"이라며 "세계적인 발레스타와 대한민국 대표 무용수, 미래의 발레인들이 함께하는 이번 축제를 통해 서울이 세계적인 발레문화 도시로 도약하고 케이발레가 세계 무대에서 더욱 경쟁력을 갖는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.

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