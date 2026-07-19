아이폰 사용자도 반하겠네… 삼성전자 차세대 폴더블 스마트폰 ‘출격 준비’

삼성전자가 22일(현지시간) 영국 런던에서 하반기 신제품 공개 행사인 ‘갤럭시 언팩 2026’을 열고 신형 폴더블 스마트폰과 스마트워치, 스마트글래스 등을 공개한다. 이번 언팩에서 주목받는 것은 Z폴드 시리즈의 변화다. 삼성전자는 폴드와 플립으로 나누던 기존 라인업에서 벗어나 폴드 시리즈 라인업을 2가지로 나눠 세분화 해 출시한다. 폴더블 시장이 커지는만큼 다양해지는 소비자 요구를 맞추기 위한 취지다.

19일 전자업계에 따르면 삼성전자는 갤럭시 언팩 2026을 통해 폴더블 스마트폰 갤럭시 Z 시리즈 3종과 갤럭시 워치 신제품, 안드로이드 기반의 스마트글래스 갤럭시 글래스를 선보일 예정이다.

삼성전자가 22일 영국 런던에서 ‘갤럭시 2026 언팩’ 행사를 열고 새로운 폴더블폰 시리즈와 웨어러블 기기 라인업을 공개한다. 사진은 언팩 초대장 이미지. 삼성전자 제공

Z폴드 시리즈는 처음으로 라인업을 세분화 한다. 삼성전자는 기존 기본형과 플립 모델에 더해 프리미엄 모델인 ‘갤럭시 Z 폴드8 울트라’를 처음 선보인다.

기존 폴드8도 외형에 변화를 준다. 전작보다 가로 폭을 넓힌 디자인을 적용해 펼쳤을 때 약 4대3 화면비를 구현할 것으로 알려졌다. 5.5인치 커버 디스플레이와 7.6인치 내부 디스플레이를 탑재해 멀티태스킹과 콘텐츠 감상 편의성을 높일 것으로 예상된다. 애플리케이션프로세서(AP)는 퀄컴 스냅드래곤 8 엘리트 5세대를 탑재하고 12GB 램(RAM), 최대 1TB 저장공간을 지원할 것으로 전해졌다. 배터리는 4800mAh, 45W 유선 고속충전을 지원한다.

기존 폴드8의 상위모델 역할을 맡는 폴드8 울트라는 8인치 디스플레이에 종전 폴드의 3대2 화면비를 적용하고 2억 화소 메인 카메라를 포함한 트리플 카메라, 더 큰 배터리 용량 등을 앞세워 기본형과 차별화할 것으로 전망된다.

플립8은 퀄컴 스냅드래곤과 삼성전자 엑시노스 2600을 출시 국가별로 병행 탑재할 것으로 알려졌다. 4300mAh 배터리와 25W 유선 충전, 5천만 화소 메인 카메라와1200만 화소 초광각 카메라를 갖출 것으로 예상된다.

신제품에는 최신 운영체제(OS)인 원 UI 9가 처음 적용될 예정이다.

또 폴더블 시리즈에는 ‘플렉스 티타늄’ 디스플레이 기술이 처음 적용될 것으로 알려졌다. 티타늄 합금 소재를 활용해 화면 주름을 줄이고 제품 두께를 얇게 하는 동시에 내구성과 전력 효율을 높이는 기술이다.

가격은 소폭 인상될 전망이다. 해외에서는 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB 모델이2099달러, 갤럭시 Z 폴드8 256GB 모델은 1899달러 수준으로 책정될 것이라는 전망이 나온다.

국내 출고가는 울트라 모델이 260만원 안팎, 기본형은 이보다 낮은 수준이 거론된다. 글로벌 AI 반도체 수요 확대에 따른 칩 가격 상승 등이 가격 인상 요인으로 지목된다.

스마트폰뿐 아니라 웨어러블과 스마트글래스를 아우르는 AI 생태계 전략도 공개된다.

삼성전자는 갤럭시 워치9 시리즈에서 건강관리와 운동 분석 기능을 강화하고 갤럭시 AI를 활용한 개인 맞춤형 건강 코칭 기능도 확대한 것으로 알려졌다. 배터리 효율과 성능도 전작 대비 개선된 것으로 보인다.

또 다른 관심사는 하반기 출시가 예상되는 ‘갤럭시 글래스’다.

이는 지난 5월 구글 I/O에서 공개된 갤럭시 글래스는 삼성전자가 구글과 협력해개발 중인 안드로이드 기반 스마트글래스다. 이번 언팩에서 구체적인 사양과 가격, 출시 일정 등이 발표될 가능성이 크다.

갤럭시 글래스는 스마트폰 없이도 AI 비서와 음성 대화, 실시간 번역, 길 안내,카메라 기반 정보 검색 등을 지원하는 AI 디바이스가 될 것으로 기대를 모은고 있다. 디자인은 글로벌 안경 브랜드 젠틀몬스터와 워비파커 등과 협업했으며 일상에서착용하기 적합한 형태를 구현하는 데 초점을 맞췄다.

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