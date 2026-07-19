정청래 후원회장에 이해찬 전 총리 부인 김정옥 여사

더불어민주당 당대표에 출마한 정청래 후보는 19일 이해찬 전 국무총리 부인 김정옥 여사가 자신의 후원회장을 맡았다고 밝히며 “이해찬 정신으로 민주당을 민주적 국민정당, 개혁해서 승리하는 정당으로 만들겠다”고 했다. 김대중·노무현·문재인 전 대통령과 이재명 대통령 지지층을 아우르는 ‘4통 통합’을 전면에 내세운 정 후보가 이 전 총리의 뜻을 계승함으로써 전통적 지지층을 규합하려는 움직임을 가속화하는 모습이다.

더불어민주당 최민희 의원과 이해찬 전 국무총리 부인 김정옥 여사, 정청래 전 대표(왼쪽부터). 최 의원과 정 전 대표는 8·17 전당대회를 앞두고 각각 최고위원과 당대표에 출마했다. 정 전 대표 페이스북

정 후보는 페이스북에서 최근 세종에 있는 이 전 총리 묘역을 참배하고 김 여사를 면담한 일정을 공유하며 이같이 밝혔다. 정 후보는 김 여사로부터 당대표 경선과 관련해 각종 조언을 들었다면서 “‘선거 구호는 무엇으로 했나’, ‘선거 공보물은 민주당 정체성이 잘 드러나고 산뜻하고 프로답게 해라’, ‘민주당의 정신을 분명하게 살려라’ 등 듣고 있는 내내 총리께 강의를 듣는 느낌이었다”고 했다.

정 후보는 ‘민주당을 민주당답게’, ‘강력한 개혁당대표’ 슬로건과 4통 통합 및 검찰개혁 완수 의지를 설명하자 김 여사가 “꼭 그렇게 해달라”고 했다고 전했다. 그는 “이 전 총리가 김대중·노무현·문재인·이재명 대통령 만들기에 큰 공로가 있는 만큼 그 정신을 이어받아 저의 구호인 4통 통합을 이룩하겠다는 다짐을 굳게 했다”고 했다. 그러면서 “이해찬 선배 당대표의 길, 그 뜻을 후배 당대표로서 이어가겠다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지