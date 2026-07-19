공항 출국장에서 中 승객 ‘집단 새치기’…인천공항 “2단 차단봉 등 대책 마련”

인천국제공항 출국장에서 중국인 승객들이 집단으로 새치기하는 무질서한 상황이 잇따르며 공항 당국이 차단봉 설치와 안전인력 배치 등 재발 방지 대책을 마련하겠다고 밝혔다.

19일 인천공항공사 등에 따르면 지난 2일 새벽 제1여객터미널 3층 중국남방항공 체크인카운터 대기 공간에서 중국인 이용객 수십명이 카운터를 향해 일제히 달려가는 모습이 포착됐다.

이들은 대기열을 따라 줄을 서서 이동하지 않고 캐리어 등 짐을 끌고 차단선 아래로 무질서하게 돌진했다.

인천공항 출국장 체크인 카운터에서 이용객들이 새치기하는 모습. 온라인 커뮤니티 캡처·연합뉴스

이러한 모습이 담긴 영상이 사회관계망서비스(SNS)에 공유되기도 했다.

최근 해당 시간대 이용객이 몰리며 중국인 보따리상 등을 중심으로 이같은 상황이 여러 차례 발생한 것으로 알려졌다. 인천∼중국 주요 노선의 여객기 기종이 에어버스 A320에서 A350으로 바뀌면서 좌석이 100여석 늘어난 영향이다.

출국장에서 같은 문제가 반복되자 인천공항공사는 새치기 방지를 위해 2단 텐스베리어(차단봉) 설치, 안전인력 배치, 디지털 경고문 표출 등 대책을 실시할 예정이라고 밝혔다.

인천공항공사는 “해당 건은 인천공항 출국장 내 중국남방항공 체크인카운터에서 발생한 무질서 행위”라며 “항공사와 긴밀히 협조해 재발방지대책을 조속히 시행함으로써 공항 내 질서유지 및 안전관리에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지