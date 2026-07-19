추경호 대구시장 “단 한 명의 인명피해 없도록”…첫 재난대책회의 주재

추경호 대구시장이 취임 후 첫 재난안전대책본부 회의를 주재하며 ‘단 한 명의 인명피해가 발생하지 않는 예방 중심 책임행정’을 재난 대응의 핵심 원칙으로 제시했다.

19일 대구시에 따르면 추 시장은 전날 구청장∙군수 및 관계기관 관계자들이 참석한 가운데 첫 재난안전대책본부 회의를 열고 집중호우 대응 상황과 향후 호우∙폭염 대비태세를 집중 점검했다.

지난 18일 추경호(가운데) 시장이 첫 재난안전대책본부 회의를 진행하고 있다. 대구시 제공

대구시와 각 지자체는 이날 회의에서 최근 발생한 집중호우 피해와 현장 대응 상황을 복기했다. 이어 상습침수지역, 산사태 위험지역, 하천변, 지하공간 등 재난취약지역의 안전대책을 전면 재정비했다. 아울러 국지성 집중호우에 대비한 주민 대피체계와 유관기관 협조체계를 점검하는 한편, 장마 이후 이어질 폭염에 대비한 ‘폭염 종합대책’ 추진 상황도 함께 머리를 맞댔다.

시는 여름철 재난에 선제적으로 대응하기 위해 5대 분야별 대책을 추진한다. 주요 내용은 △폭염저감시설 확대 운영 △취약계층 물품 제공 및 안전대책 강화 △야외작업장 등 현장 중심 순찰∙점검 내실화 △온열질환자 긴급 이송체계 고도화 △대시민 홍보 등이다.

추 시장은 모두발언을 통해 “최근 짧은 시간 특정 지역에 집중되는 극한 호우가 반복되고 장마 이후에는 폭염도 이어질 것으로 예상된다”며 “장마가 끝날 때까지 최고 수준의 대응태세를 유지하고 폭염 대응에도 빈틈이 없어야 한다”고 강조했다. 특히 전날 일부 지역에서 발생한 빗물받이 및 맨홀 역류 현상을 언급하며 공직자들의 철저한 인프라 관리를 촉구했다.

추 시장은 “폭발적인 강우량으로 불가피하게 발생하는 경우도 있지만, 빗물받이와 맨홀 관리 소홀로 인한 인재성 침수피해는 반드시 막아야 한다”며 방재 인프라를 다시 한번 면밀히 점검하라고 지시했다. 이어 “같은 곳에서 동일한 피해가 반복돼서는 안 된다”며 서남신시장과 동촌유원지 등 상습침수지역을 비롯해 반지하주택, 지하주차장, 하천변, 옹벽∙석축 등 인명피해 우려 지역에 대한 사전점검과 철저한 대응책 마련을 강하게 주문했다.

함지산 산불 피해지와 배수펌프장 등 재난취약시설은 구청장∙군수가 직접 확인하고, 정전이나 기계 고장으로 방재시설이 멈추는 일이 없도록 철저히 관리할 것을 요청했다. 장마 이후 이어질 폭염 대책에 대한 당부도 잊지 않았다. 추 시장은 “폭염 역시 시민의 생명과 건강에 직결되는 재난”이라고 규정하며 무더위쉼터 운영, 취약계층 보호, 야외근로자 안전관리, 온열질환 대응체계 등이 현장에서 차질 없이 작동하고 있는지 다시 한번 꼼꼼히 점검해 달라고 조율했다.

끝으로 추 시장은 공직 사회의 기강 확립과 책임 행정을 경고했다. 추 시장은 “폭염∙호우 등 재난으로부터 단 한 명의 인명피해도 발생하지 않도록 하는 것이 시와 구∙군의 가장 중요한 책무”라며 “과거 피해가 반복되거나 시설관리 소홀, 근무 태만 등으로 시민 피해가 발생할 경우 엄중히 책임을 묻겠다”고 강조했다. 아울러 “시민의 생명과 안전을 최우선으로 가용 인력을 총동원해 24시간 대응체계를 철저히 유지하라”고 거듭 당부했다.

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