결핵 환자 10명 중 6명은 65세 이상…‘노인병’ 된 결핵

우리나라 결핵 환자 10명 중 6명 이상이 65세 이상인 것으로 나타났다.

전체 환자는 감소세를 이어가고 있지만 고령층에서는 오히려 환자가 늘면서 초고령사회에 맞는 결핵 관리 전략이 필요하다는 지적이 나온다.

국내 결핵환자는 2011년 이후 꾸준히 감소했지만, 65세 이상 환자 비중이 지난해 역대 최고치인 62.5%를 기록했다. 생성형 AI로 만든 이미지

◆ 결핵, 공기로 전파되는 호흡기 감염병

18일 질병관리청에 따르면 결핵은 공기로 전파되는 만성 호흡기 감염병이다. 주로 활동성결핵 환자로부터 나온 결핵균이 포함된 미세한 침방울에 의해 감염된다.

결핵 환자와 장시간 같은 공간에서 생활한 접촉자는 결핵에 감염될 위험이 크다.

활동성결핵 초기에는 별다른 증상이 없지만 진행이 되면서 피로감, 식욕감퇴, 체중감소, 2주 이상의 기침, 가래, 흉통 등의 증상을 보인다.

결핵이 의심되면 가까운 보건소나 의료기관에서 흉부X선과 객담(가래) 검사를 실시해야 한다.

◆ 결핵 환자 줄었지만 노인은 오히려 늘어

국내 결핵환자는 2011년 이후 꾸준히 감소했지만, 65세 이상 환자 비중이 지난해 역대 최고치를 기록한 것으로 나타났다.

질병관리청의 ‘2025년 결핵환자 발생 및 추이 분석’ 보고서에 따르면 지난해 신고된 결핵환자는 1만7070명(10만명당 33.5명)으로 전년(1만7944명, 10만명당 35.2명)보다 4.9%(874명) 감소했다.

전체 결핵환자 수는 2011년 5만941명으로 최고치를 기록한 후 연평균 7.5%씩 줄어드는 추세다.

우리나라가 초고령사회에 접어들면서 고령층 결핵 관리의 중요성도 커지고 있다. 게티이미지뱅크

하지만 65세 이상 결핵환자 수는 1만669명(10만명당 101.5명)으로 2024년(1만534명, 10만명당 105.8명)보다 1.3%(135명) 증가했다.

지난해 전체 결핵환자 가운데 65세 이상 연령군이 차지하는 비중도 62.5%로 나타났다.

65세 이상 결핵환자 비중은 2021년 51.0%, 2022년 55.4%, 2023년 57.9%, 2024년 58.7%, 2025년 62.5%로 매년 상승하는 추세다.

◆ 초고령사회, 고령층 결핵 환자 증가 이유

우리나라가 초고령사회에 접어들면서 고령층 결핵 관리의 중요성도 커지고 있다.

결핵균은 감염 직후 발병하기도 하지만 몸속에 잠복한 상태로 오래 머물다가 나이가 들면서 면역력이 떨어질 경우 다시 활성화될 수 있다.

특히 65세 이상은 결핵이 흔했던 시기에 감염된 결핵균이 몸속에 잠복해 있다가 면역력이 떨어지면서 발병하는 사례가 적지 않은 것으로 알려져 있다.

고령 인구 증가와 함께 고령층을 대상으로 한 조기 검진과 예방 관리의 필요성도 커지고 있다.

고령층에서 결핵 환자가 늘면서 초고령사회에 맞는 관리 전략이 필요하다는 지적이 나온다. 클립아트코리아

◆ 고령층 중심으로 결핵 관리 강화 필요

결핵 발생률이 이처럼 계속 줄고 있지만 고령층 환자가 꾸준히 늘면서 결핵 관리의 새로운 과제로 떠오르고 있다.

앞서 질병관리청은 2023년 제3차 결핵관리종합계획을 발표하면서 2027년까지 결핵 발생률을 인구 10만명당 20명 이하로 낮추겠다는 목표를 세웠다.

이에 따라 질병관리청은 우리나라의 경우 65세 이상 인구 비중이 지난해 20% 초과해 초고령사회로 접어든 데다 외국인 유학생 유입 증가와 이민 확대 움직임으로 65세 이상 연령군과 체류 외국인의 결핵 발생이 목표 달성에 큰 영향을 끼칠 수 있다고 보고 있다.

질병관리청은 “(제3차 결핵관리종합계획) 목표 달성을 위해 고령층, 외국인 등 취약 집단을 대상으로 한 선제적 검진을 확대하고, 조기 진단 및 치료 연계를 강화하며 결핵관리체계를 고도화할 필요가 있다”고 강조했다.

결국 결핵 관리도 전체 환자 수 감소보다 고령층과 외국인 등 고위험군을 중심으로 한 예방과 조기 검진이 더욱 중요해질 것으로 보인다.

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