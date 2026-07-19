장윤주, ‘뼈말라’에 “병원 다녀야 한다”

모델 겸 배우 장윤주가 과거와 달라진 몸 상태를 언급하며 지나치게 마른 체형에 대한 솔직한 생각을 전했다.

모델 겸 배우 장윤주가 과거와 달라진 몸 상태를 언급하며 지나치게 마른 체형에 대한 솔직한 생각을 전했다. 주연은 주현영

최근 공개된 유튜브 채널 ‘주연은 주현영’ 영상 ‘어우~윤주 언니 보니깐 너무 좋다~| 언니... 자? | 장윤주’에는 장윤주가 출연해 배우 주현영과 다양한 이야기를 나눴다. 두 사람은 대화 도중 몸매 관리와 미의 기준에 대한 의견도 공유했다.

영상에서 주현영은 장윤주에게 “뼈말라 이런 게 좀 대세잖아”라고 말했고, 장윤주는 “나는 이제 뼈말라 못한다”고 답하며 현재는 과거처럼 극도로 마른 체형을 유지하는 것이 현실적으로 어렵다고 말했다.

그는 20대에는 모델 활동을 하면서 이른바 ‘뼈말라’라고 불릴 정도로 매우 마른 몸을 유지했지만, 지금은 “그거는 했다가 병원 다녀야 한다”고 말해 같은 방식으로 체중을 관리한다면 건강에 무리가 갈 것이라고 털어놨다.

장윤주는 오랜 기간 모델로 활동하며 철저한 몸매 관리를 해왔던 만큼 젊은 시절에는 마른 체형을 유지하는 것이 직업적으로도 중요했지만 시간이 흐르면서 건강을 고려한 관리가 무엇보다 중요해졌다는 점을 언급한 것이다.

또 최근 패션과 대중문화의 흐름에 대한 생각도 밝혔다. 그는 “요즘에 모든 의상들도 다 뼈 말라를 위한 의상들이 많다”며 현재 출시되는 의상 가운데 매우 마른 체형을 기준으로 제작된 경우가 적지 않은 점을 짚었다.

이어 “아이돌분들도 어린 나이에 예쁘게 활동하시니까 다들 그걸 보면서 부러워하고 ‘나도 저렇게 될 거야’ 이러면서 대중적으로 추구미가 된 것 같다”고 전했다.

이에 함께 이야기를 나누던 주현영도 공감의 뜻을 나타냈다. 그는 “20대, 30대, 40대 미의 기준이 달라진다”고 반응하면서 특정 연령대에서는 그런 체형이 아름답게 보일 수 있지만 나이가 들면서 사람마다 추구하는 아름다움의 기준 역시 자연스럽게 달라질 수 있다고 말했다.

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