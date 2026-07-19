잉글랜드, 프랑스 6-4 꺾고 3위…사카 해트트릭

잉글랜드가 10골을 주고받는 난타전 끝에 프랑스를 물리치고 2026 북중미 월드컵을 3위로 마쳤다.



잉글랜드는 19일(한국시간) 미국 마이애미 스타디움에서 열린 대회 3위 결정전에서 전반에만 4골을 넣으며 앞서나가고 후반 프랑스의 맹추격을 따돌려 6-4로 이겼다.

잉글랜드가 프랑스를 물리치고 2026 북중미 월드컵을 3위로 마쳤다. 로이터연합뉴스

부카요 사카가 해트트릭을 작성하며 잉글랜드의 승리에 앞장섰다.



32강전부터 차례로 콩고민주공화국(2-1), 멕시코(3-2), 노르웨이(2-1)를 물리치고 오른 준결승에서 아르헨티나에 1-2로 역전패한 잉글랜드는 승리로 대회를 마감하며 60년 만의 우승에 실패한 아쉬움을 조금이나마 씻어냈다.



잉글랜드는 프랑스와의 월드컵 맞대결 전적에서 3승 1패로 격차를 벌렸다.



2018년 러시아 대회 우승팀이자 2022년 카타르 대회 준우승팀인 프랑스는 4위로 대회를 마쳤다.



프랑스는 토너먼트에서 스웨덴(3-0), 파라과이(1-0), 모로코(2-0)를 차례로 제압한 뒤 스페인과의 준결승전에서 0-2로 완패했다.



잉글랜드는 2천900만 달러(약 432억원), 프랑스는 2천700만 달러의 상금을 받는다.



프랑스의 골잡이 킬리안 음바페는 멀티골에 도움까지 하나 올리며 대회 공격포인트를 10골 4도움으로 늘렸다.



결승전을 앞둔 아르헨티나의 리오넬 메시(8골 4도움)와의 골든부츠(등점왕) 경쟁에서 두 발 앞서나갔다.

사진=AP연합뉴스

프랑스를 14년 동안이나 지휘한 디디에 데샹 감독은 마지막 경기에서 패했지만, 웃으며 그라운드를 떠났다.



그는 이번 대회를 끝으로 자리에서 물러나기로 했다. 후임으로는 스페인 프로축구 레알 마드리드 사령탑을 역임한 지네딘 지단(프랑스)이 유력하게 거론된다.



양 팀 모두 핵심 전력 일부를 선발 라인업에서 제외하며 힘을 뺐다. 잉글랜드는 해리 케인과 주드 벨링엄을, 프랑스는 우스만 뎀벨레, 브래들리 바르콜라, 다요 우파메카노를 벤치에 앉혔다.



잉글랜드는 전반 3분 만에 데클런 라이스의 반 박자 빠른 중거리슛으로 선제골을 뽑았다.



프랑스는 이른 실점에 의욕이 꺾였는지 전반 답답한 경기력으로 일관했고, 잉글랜드는 골 잔치를 펼쳐 보였다.



전반 18분에는 라이스가 왼쪽에서 올린 코너킥을 에즈리 콘사가 헤더로 마무리해 2-0을 만들었다.



전반 막판엔 사카가 왼발로 멀티골을 뽑아내며 잉글랜드가 4점 차로 달아나게 했다.



프랑스는 후반 시작과 함께 주전 공격수 우스만 뎀벨레와 브래들리 바르콜라를 투입했다.



라커룸에서 심기일전한 듯 보다 나은 경기력을 보여줬고, 음바페가 보란 듯 공격의 선봉에 섰다.



음바페는 후반 3분 만에 마이클 올리세의 침투 패스를 골지역 정면에서 왼발로 마무리해 프랑스의 첫 만회골을 넣었다.



후반 9분 프랑스의 두 번째 골도 음바페가 만들었다. 그가 왼쪽에서 상대 수비 뒷공간으로 찔러 준 긴 패스를 바르콜라가 오른발 슈팅으로 연결해 골문을 열었다.



음바페는 여기서 멈추지 않았다. 후반 21분 올리세와 빠른 몸놀림으로 이 대 일 패스를 주고받아 수비수를 벗겨내고 왼발 슈팅을 골대 오른쪽 하단에 꽂았다.



잉글랜드는 후반 34분 벨링엄과 엘리엇 앤드슨을 투입해 흐름을 바꿨다.



사카가 후반 41분 제드 스펜스가 얻어낸 페널티킥을 성공시켜 해트트릭을 완성했다.



앞서 프랑스의 말로 귀스토가 페널티지역 안으로 돌파하던 스펜스의 발을 걸어 넘어뜨려 페널티킥을 헌납했다.



벨링엄이 먼저 페널티스폿에 서서 키커로 나서는가 싶었으나 해트트릭을 앞둔 사카에게 양보했다.



프랑스는 후반 51분 뎀벨레가 한 골을 만회했으나 잉글랜드는 곧바로 2분 뒤 나온 벨링엄의 쐐기골로 3위 자리를 굳혔다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지