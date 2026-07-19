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'빚 190억'에도 선행 지속… 임채무, 발달장애인 위해 나선다

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배우 임채무(77) 두리랜드 대표가 190억 원에 달하는 누적 채무 속에서도 발달장애인을 위한 선행을 이어간다.

 

19일 사회복지법인 다운복지관 등에 따르면, 복지관은 최근 경기 양주시 소재 테마파크 두리랜드와 업무협약(MOU)을 체결하고 임 대표를 공식 홍보대사로 위촉했다.

이번 협약은 여가·문화생활에서 소외되기 쉬운 발달장애인에게 문화 체험 기회를 제공하고 장애 인식 캠페인을 전개하기 위해 마련됐다. 임 대표는 앞으로 장애인 권리와 문화 접근성 확대를 위한 홍보 활동에 동참할 예정이다.

 

임 대표는 "두리랜드가 아이들에게 꿈을 주는 공간이었다면, 앞으로는 발달장애인에게도 희망을 전하는 복합문화공간이 되길 바란다"며 "장애 유무와 관계없이 모두가 함께 웃을 수 있는 사회를 만드는 데 힘을 보태겠다"고 전했다.

 

한편 1973년 MBC 공채 탤런트로 데뷔한 임 대표는 1989년 사비를 들여 두리랜드를 개장한 후 오랜 기간 무료 개방을 이어왔다. 과거 직원 26명에게 아파트를 선물한 미담으로도 화제를 모았다.

 

최근 방송을 통해 두리랜드 운영으로 인한 누적 채무가 약 190억 원, 월 이자만 약 8000만 원에 달한다고 밝혔음에도 나눔 행보를 지속하고 있다.

<뉴시스>


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