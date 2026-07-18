연평도 북방서 中어선 추정 선박 침몰…인명피해 미확인

서해 북단 연평도 인근 해역에서 중국어선으로 추정되는 선박이 침몰해 해경과 해군이 수색에 나섰다. 하지만 승선원과 인명피해 등이 확인되지 않고 있다.

18일 중부지방해양경찰청과 인천해양경찰서에 따르면 이날 오전 10시57분쯤 “인천시 옹진군 연평도 북방에서 선박 1척이 침수돼 중국 어선이 탐색하는 모습이 관측됐다”는 해병대 연평부대의 신고가 접수됐다.

침몰 선박 발생 위치도. 중부지방해양경찰청 제공

해경과 해군은 경비함정 3척과 고속단정 2척을 사고 해역에 투입해 집중 수색에 나섰다. 해경은 국제안전통신센터와 해상교통문자방송시스템(NAVTEX), 경인연안VTS(해상교통관제센터) 등을 통해 민간에 수색을 협조 요청했고 중국에도 관련 사실을 통보했다.

해경은 사고 해역 인근에 임시로 정박 중인 중국어선 3척을 확인하고 주변 수색을 벌였지만 승선원이 없는 것을 확인하고 인명피해 등도 발견하지 못했다. 이날 오전 11시7분쯤 침몰한 선박은 길이 12~14m 규모의 중국 목선으로 추정됐다.

양종타 인천해경서장은 “초기에는 해군과 긴밀한 협조체계를 유지해 사고지점을 중심으로 집중 수색을 실시했다”며 “현재까지 인명피해가 확인되지 않은 만큼 향후 광범위 수색으로 전환해 탐색을 이어갈 예정”이라고 말했다.

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