“남은 제육볶음 그냥 데우지 마세요”…김밥·샌드위치까지 ‘무한 변신’ [FOOD+]

직장인 점심 메뉴로 제육볶음만큼 꾸준한 인기를 누리는 음식도 드물다. 매콤달콤한 양념이 돼지고기에 깊게 배어 흰쌀밥과 최고의 궁합을 자랑한다. 한 번 만들어두면 덮밥이나 김밥, 랩 등 다양한 요리로 즐길 수 있는 데다, 최근에는 여러 끼를 미리 준비해 두는 ‘밀프렙’ 문화가 확산하면서 더욱 주목받고 있다.

제육볶음은 각종 배달앱과 구내식당, 직장인 선호 메뉴 조사에서 꾸준히 상위권을 차지하는 대표적인 점심 메뉴다. 클립아트코리아 제공

18일 식품업계에 따르면 제육볶음은 각종 배달앱과 구내식당, 직장인 선호 메뉴 조사에서 꾸준히 상위권을 차지하는 대표적인 점심 메뉴다. 백반집과 구내식당은 물론 도시락 반찬으로도 빠지지 않는 ‘국민 반찬’으로 자리 잡았다.

한 번 만들어 냉장·냉동 보관한 뒤 덮밥이나 김밥, 랩 등 다양한 요리로 활용이 가능해 각종 사회관계망서비스(SNS)에서도 ‘제육김밥’, ‘제육덮밥’, ‘제육랩’, ‘제육볶음 밀프렙’ 등 제육볶음을 활용한 조리법이 꾸준히 공유되고 있다. 조리법도 간단해 자취생과 맞벌이 가정을 중심으로 인기를 끌고 있다.

◆ 밥에 얹으면 덮밥, 팬에 볶으면 볶음밥으로

제육볶음을 팬에 살짝 데운 뒤 양파나 대파를 더해 볶고 따뜻한 밥 위에 올리면 간단한 제육덮밥이 완성된다. 클립아트코리아 제공

남은 제육볶음을 팬에 살짝 데운 뒤 양파나 대파를 더해 볶고 따뜻한 밥 위에 올리면 간단한 제육덮밥이 완성된다. 반숙 계란프라이와 김가루, 참기름을 곁들이면 전문점 못지않은 한 그릇 메뉴를 즐길 수 있다.

기호에 따라 모차렐라 치즈를 올려 전자레인지에 1분 정도만 돌리면 ‘치즈 제육덮밥’으로도 색다르게 맛볼 수 있다. 제육볶음에 배어 있는 양념만으로도 충분한 감칠맛을 느낄 수 있어 별다른 반찬 없이도 한 끼 식사가 가능하다.

볶음밥으로 활용하는 방법도 간단하다. 남은 제육볶음을 먹기 좋은 크기로 잘게 썬 뒤 팬에서 한 번 볶아 수분을 날리고, 밥을 넣어 골고루 볶아주면 된다. 여기에 김치나 옥수수콘, 다진 양파, 대파 등을 더하면 식감과 풍미를 살릴 수 있다. 마지막으로 참기름을 한 바퀴 두르고 계란프라이를 올리면 든든한 한 그릇 메뉴가 완성된다. 김가루나 통깨를 뿌려 마무리하면 더욱 고소하게 즐길 수 있다.

◆ 김밥 속 메인재료로 넣으면 ‘색다른 한 끼’

기존 김밥의 햄이나 불고기 대신 제육볶음을 넣기만 하면 색다른 맛을 즐길 수 있어 도시락이나 나들이 메뉴로도 제격이다. 클립아트코리아 제공

먹다 남은 제육볶음을 김밥 재료로 활용하면 색다르게 즐길 수 있다. 기존 김밥의 햄이나 불고기 대신 제육볶음을 넣기만 하면 색다른 맛을 즐길 수 있어 도시락이나 나들이 메뉴로도 제격이다.

제육김밥을 만들 때는 제육볶음의 수분을 충분히 제거하는 것이 중요하다. 국물이 있는 상태로 넣으면 김밥이 눅눅해질 수 있어 팬에서 한 번 더 볶아 양념을 졸이거나 체에 받쳐 물기를 빼낸 뒤 사용한다.

김 위에 밥을 얇게 펴고 깻잎, 단무지, 계란지단, 오이 또는 당근채를 올린 뒤 제육볶음을 듬뿍 넣어 말아주면 완성된다. 깻잎은 매콤한 맛을 잡아주고, 단무지는 아삭한 식감과 새콤한 맛을 더해 전체적인 균형을 맞춰준다. 취향에 따라 마요네즈를 얇게 바르거나 모차렐라 치즈를 넣으면 더욱 고소하게 즐길 수 있다.

매운맛을 좋아한다면 청양고추를 잘게 썰어 넣고, 상추를 함께 넣어 아삭한 식감을 살리는 것도 방법이다. 마지막으로 참기름을 살짝 바르고 통깨를 뿌리면 전문점 못지않은 비주얼을 연출할 수 있다.

◆ 또띠아 랩, 샌드위치에도 활용

최근에는 집에서 간편하게 브런치를 즐기는 문화가 확산하면서 남은 반찬을 이용한 랩과 샌드위치 레시피도 인기를 끌고 있다. 제육볶음 역시 반찬을 넘어 한 끼 식사와 브런치까지 아우르는 실용적인 밀프렙 메뉴로 자리매김하고 있다. 클립아트코리아 제공

또띠아 랩이나 샌드위치 속재료로 활용하는 방법도 있다. 조리 시간도 짧아 커피와 함께 브런치로 즐기기에 좋다.

제육랩은 또띠아를 팬이나 전자레인지에 살짝 데워 부드럽게 만든 뒤 상추나 양상추를 깔고 제육볶음과 슬라이스 치즈를 올려 돌돌 말아주면 완성된다. 기호에 따라 토마토, 오이, 양파, 파프리카 등을 더하면 식감이 살아나고, 마요네즈나 스리라차 소스, 허니머스터드를 곁들이면 색다른 풍미를 즐길 수 있다.

샌드위치도 만들기 어렵지 않다. 식빵 두 장 사이에 제육볶음과 슬라이스 치즈를 넣고 버터를 바른 팬이나 샌드위치 메이커에서 노릇하게 구우면 된다. 양상추와 토마토를 넣으면 아삭한 식감을 더할 수 있고, 양파나 피클을 추가하면 느끼함을 줄여준다. 모차렐라 치즈를 넣으면 치즈가 녹아 더욱 풍성한 맛을 느낄 수 있다.

식빵뿐 아니라 바게트와 치아바타, 베이글 등 다양한 빵과도 잘 어울린다. 빵의 종류에 따라 식감과 풍미가 달라져 같은 제육볶음이라도 새로운 메뉴처럼 즐길 수 있다.

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