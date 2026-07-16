파주시, 평화경제특구 지정 추진 본격화… 민간 사업자 공모 착수

경기 파주시가 남북 경제협력 거점 조성을 목표로 하는 평화경제특구 지정 절차에 본격 착수했다.

파주시는 평화경제특구 지정을 추진하기 위해 다음달 14일까지 민간 사업시행예정자를 대상으로 사전 공모를 실시한다고 16일 밝혔다.

경기 파주시 평화경제특구 계획 구상안. 파주시 제공

평화경제특구는 ‘평화경제특별구역의 지정 및 운영에 관한 법률’에 따라 남북 교류·협력 기반을 조성하고 접경지역의 성장동력을 확보하기 위해 추진되는 사업이다. 파주시는 월롱면과 파주읍, 문산읍 일원 약 7.6㎢를 산업·관광·주거 기능이 결합된 복합개발지로 조성할 계획이다.

사업은 문화·관광지구, 개성공단 입주기업과 의약품 산업을 유치하는 산업지구(A), 수도권 북부 내륙 물류기지인 남북물류지구, 인공지능 산업 중심의 산업지구(B), 첨단식품기술 산업지구(C), 공동주택과 기후대응기술 산업을 도입하는 복합지구 등 6개 단위개발사업지구로 나눠 추진된다. 총 추정 사업비는 2조2000억원 규모다.

이번 사전 공모는 평화경제특구 지정 신청에 앞서 사업 참여 의향이 있는 민간 사업자를 발굴하기 위한 절차다.

신청 대상은 특구에 입주해 ‘남북교류협력법’에 따른 협력사업을 추진하려는 사업자로 최근 자기자본이 파주시가 산정한 단위개발사업지구별 추정 사업비의 10% 이상이어야 한다.

참여를 희망하는 업체는 참여 신청서와 관련 서류를 갖춰 파주시 평화경제과에 방문 제출하면 된다.

시는 이번 공모가 개발사업 시행자를 선정하는 절차는 아니며 평화경제특구 지정 신청을 위한 개발계획에 반영할 사업 참여 의향자를 모집하는 단계라고 설명했다. 개발사업 시행자는 특구 지정 이후 별도 절차를 통해 선정될 예정이다.

황인배 파주시 평화경제과장은 “이번 사전 공모가 파주 평화경제특구 지정과 조성을 위한 민간 참여의 출발점이 되길 기대한다”고 말했다.

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