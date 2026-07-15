롯데칠성음료, 지난해 플라스틱 3000톤·온실가스 6400톤 줄였다

롯데칠성음료는 있는 글로벌 환경 이슈 등 미래에 대한 불확실성이 커지는 경영환경에 대응하고자 지속가능한 역량에 기초한 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 기업의 핵심 전략으로 삼고 다양한 활동을 전개하고 있다.

롯데칠성음료는 플라스틱 용기의 지속가능성 제고를 통한 패키징 기술 혁신으로 지난해 약 3000톤의 플라스틱 배출량을 감축했다고 15일 밝혔다.

롯데칠성음료 패키징. 롯데칠성음료 제공

롯데칠성음료는 패키징 자재의 조달부터 생산 및 폐기, 재활용에 이르는 전 과정에서 환경영향을 최소화하고 안전한 품질 관리를 위해 체계적인 ESG 경영을 추진하고 있다. 이에 지난 2024년 ‘2030 플라스틱 감축 로드맵’을 수립하고, 2030년까지 석유에서 추출된 원료로 만드는 신재 플라스틱 사용량을 2023년 대비 20% 줄이는 것을 핵심 목표로 삼았다.

플라스틱 감축 로드맵을 달성하는 실질적인 골자는 ‘플라스틱 용기 경량화’와 ‘재생원료 사용 확대’에 있다. 롯데칠성음료는 다년간 포장재 소재의 발굴과 적합성 검토를 통한 두 가지 추진 전략을 실천해 온 결과 다양한 용기 혁신 기술의 도입으로 지난해 약 3000톤의 플라스틱 배출량을 감축했다.

구체적으로 보면 롯데칠성음료는 2024년 제품 몸체에서 줄일 수 있는 플라스틱 양이 한정된 점에 착안해 생수 전 제품의 병 입구 높이를 기존 18.5mm에서 12.8mm로 낮췄다. 이 과정에서 용량별 용기 중량이 최대 12% 경량화되어, 지난해에만 약 810톤의 플라스틱 사용량을 절감할 수 있었다.

더불어 탄산과 커피 및 다류 등 음료부터 소주에 이르기까지 다양한 제품을 대상으로 페트병의 원재료가 되는 프리폼 중량을 용기 당 최대 5g까지 경량화를 진행했다.

또한 롯데칠성음료는 에너지 효율성 제고 및 설비 개선 등의 공정 혁신을 통해 지난해 약 6400톤의 온실가스 배출량을 감축했다.

롯데칠성음료는 환경에 대한 사회적 책임과 진정성 있는 ESG 경영의 일환으로 기후 위기가 기업의 실질적 위험임을 인식하고 이를 적극적으로 해결하기 위해 지난 2021년 ‘2040 탄소중립’을 선언했다. 이에 2040년까지 탄소중립을 목표로 다양한 사업 전략을 수립하고 단계적으로 실천해 나가고 있다.

롯데칠성음료의 온실가스 저감을 위한 핵심 전략은 △재생에너지 확대 △연료 전환 △전기차 도입 등으로, 이를 통해 지난 한 해 동안 약 6400톤의 온실가스 배출량을 감축했다. 그 결과 2025년 배출한 온실가스의 총량은 2024년보다 약 7% 감소했으며, 2018년 대비 약 17% 감소한 수치를 기록했다.

롯데칠성음료 관계자는 “지속가능한 공정 혁신으로 업계에는 귀감을, 미래세대에는 깨끗한 환경을 전하려 끊임없이 노력하고 있다”며 “앞으로도 대한민국을 대표하는 종합음료회사로서 진정성 있는 ESG 경영을 추진하고, 이를 비즈니스 전략에 접목해 환경과 사회를 이롭게 하고자 최선의 노력을 기울일 것”이라고 말했다.

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