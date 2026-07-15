민선9기 첫 전국 농업기술원 한자리…농림위성·AI 확산 논의

민선 9기 출범 이후 처음으로 각 지역의 농업기술원과 시군농업기술센터가 한자리에 모여 인공지능(AI)과 차세대중형위성 4호(농림위성) 활용방안을 논의했다.

농촌진흥청은 전북도 전주 농진청 영농종합상황실에서에서 이승돈 청장 주재로 전국 9개 도 농업기술원장과 전국 시군농업기술센터 대표 등이 참석한 가운데 업무협의회를 개최했다고 15일 밝혔다.

이날 회의에서 지난 7일 성공적으로 발사된 농림 위성 활용 방안과 AI 기반 농업상담 서비스 ‘AI 이삭이 2.0’ 보급 확대 계획을 논의했다.

각 도 농업기술원은 민선 9기 출범 이후 첫 협의회임을 감안해 지방정부의 농업공약과 정책 등을 공유하고, 이를 토대로 지역 농업 발전과 농촌 활력화를 위한 중앙-지방 농촌진흥기관의 협력 방안을 모색했다.

이와 함께 당면 현안인 집중호우·폭염 등 여름철 기상재해 피해 경감 대책과 주요 병해충 확산 차단 전략 등을 검토했다.

이 청장은 “여름철 온열질환 예방 요원 활동 등 농업인 안전 현장 활동을 집중 추진하고, 집중호우 피해, 병해충 발생 등 당면 현안에 능동적으로 대처해야 한다”라며 “응급 상황 발생 시 신속한 조치가 이뤄질 수 있도록 대응체계를 점검하고, 가용 자원 확보에 노력해 달라”라고 당부했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지