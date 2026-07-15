울릉군, 국제관광박람회 '대중선호도 우수상' 영예

경북 울릉군이 국내 최대 관광박람회 가운데 하나인 ‘대한민국 국제관광박람회(KITS 2026)’에서 관람객들의 선택을 받아 대중선호도 부문 우수상을 수상하는 영예를 안았다.

울릉군은 최근 경기 고양시 킨텍스에서 열린 ‘제11회 대한민국 국제관광박람회’에서 ‘대중선호도 부문 우수상’을 수상했다고 15일 밝혔다.

울릉군이 국내 최대 관광박람회 가운데 하나인 ‘대한민국 국제관광박람회(KITS 2026)’에서 관람객들의 선택을 받아 대중선호도 부문 우수상을 수상한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 울릉군 제공

올해로 11회째를 맞은 대한민국 국제관광박람회는 KITS조직위원회와 대한민국지방신문협의회가 공동 주최하고 한국전시산업원이 주관한 행사로, 전국 지방자치단체와 여행사 등 200여 개 기관이 참가해 400여 개 홍보부스를 운영했다.

이번 수상은 박람회장을 찾은 일반 관람객 설문조사와 사회관계망서비스(SNS) 투표 결과를 종합해 선정돼 의미를 더했다.

울릉군은 박람회에서 천혜의 자연경관과 해양관광 자원, 지역 마스코트 캐릭터를 활용한 차별화된 홍보 콘텐츠를 선보이며 관람객들의 호응을 얻었다.

울릉도 전경.

특히 독도와 죽도, 관음도, 천부해중전망대, 대풍감 등 울릉도의 대표 관광명소를 영상과 홍보물을 통해 소개하며 관광 매력을 적극 알렸다.

관람객 참여형 프로그램도 눈길을 끌었다.

‘울릉도 여행’을 주제로 한 포스트잇 이벤트를 운영해 방문객들이 직접 여행에 대한 기대와 의견을 남기도록 했으며, 현장 SNS 이벤트도 함께 진행해 소통을 대폭 강화했다는 평가가 나온다.

지역 마스코트인 ‘오기동이’와 ‘해호랑’을 활용한 굿즈와 체험 콘텐츠 역시 높은 참여율을 기록하는 등 가족 단위 관람객과 젊은 층의 관심을 모았다.

울릉군은 이번 박람회 성과를 계기로 차별화된 관광 콘텐츠 개발과 홍보를 지속적으로 확대해 국내외 관광객 유치에 적극 나설 방침이다.

남한권(사진) 울릉군수는 “이번 수상은 울릉도 관광에 관심과 성원을 보내준 많은 관람객 덕분”이라며 “앞으로도 울릉군만의 특색을 살린 관광 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 대한민국을 대표하는 해양관광지로서의 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.

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