‘앗, 지하철에 두고 내렸네’…이제는 ‘집앞배송’ 신청하세요

서울 지하철 이용 중 열차 내에서 잃어버린 물건을 택배서비스를 통해 돌려받을 수 있는 길이 열린다.

서울교통공사와 CJ대한통운은 유실물 센터에 보관 중인 물건을 고객이 원하는 주소로 배송하는 ‘유실물 집앞배송 서비스’를 오는 20일부터 시행한다. 기사의 이해를 돕기 위해 구글의 생성형 인공지능 ‘제미나이’로 생성한 이미지

서울교통공사와 CJ대한통운은 유실물 센터에 보관 중인 물건을 고객이 원하는 주소로 배송하는 ‘유실물 집앞배송 서비스’를 오는 20일부터 시행한다.

그동안에는 유실물을 찾기 위해 유실물 센터를 직접 방문하거나, 원하는 역사 내 물품보관함에서 수령하는 ‘또타 유실물 배송서비스’만 이용해야 했다.

공사는 여기서 한 발 더 나아가 ‘집앞배송’ 서비스 도입으로 고객이 자택이나 직장 등 원하는 장소에서 유실물을 편하게 받을 수 있게 했다.

해당 서비스는 유실물 센터에 물건이 있는지 먼저 확인한 후, 본인 확인과 배송 주소 입력, 배송비 결제를 거치면 간편하게 이용할 수 있다.

배송비는 2㎏ 미만은 5000원, 2㎏ 이상~10㎏ 미만은 6000원, 10㎏ 이상~20㎏ 미만은 7000원이다. 다만 배송지역과 규격 등에 따라 요금은 변동될 수 있다.

서비스는 CJ대한통운과의 협력으로 운영하며, 현금과 유가증권, 폭발성 물질, 동·식물 등 일부 품목은 배송 대상에서 제외한다.

잃어버린 물건은 자신이 탑승한 시간과 내린 열차의 객차 위치(승강장 바닥 안전문 번호), 짐 위치 등을 정확히 기억하면 더욱 빠르게 찾을 수 있다.

분실 당일 찾지 못한 물건은 공사에서 '경찰민원24' 사이트에 등록 후 일주일간 보관한다.

스마트폰이나 PC로 ‘경찰민원24’에 접속해 물품 유형과 날짜, 사진 등을 검색하면 자신이 잃어버린 물건이 맞는지 확인할 수 있다.

김태균 서울교통공사 사장은 “시민 눈높이에 맞는 생활밀착형 서비스의 지속 확대로 고객 만족도와 유실물 본인 인도율을 높이겠다”고 말했다.

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