1조3000억 규모 도박사이트 운영 총책 10년 도피 끝에 체포 [사건수첩]

국외에 서버를 두고 도박사이트 수천개를 운영하며 10년간 도피생활을 한 운영총책이 긴급체포됐다.

대구경찰청 광역범죄수사대는 필리핀 등 해외에 거점을 두고 수조원대 규모 도박사이트를 운영한 혐의(도박공간개설 혐의 등)로 총책 A씨를 검찰에 구속 송치했다고 15일 밝혔다.

1조3000억원 도박사이트 운영 총책 검거 도표. 대구경찰청 제공

경찰에 따르면 A씨는 2013년 12월∼2017년 8월 필리핀 등에 서버를 마련해 1조3천억원대 규모 도박사이트를 운영한 혐의를 받고 있다.

2021년 4월부터 2023년 12월까지 국내 도박사이트 1400여곳 회원들에게 불법 온라인 도박에 사용할 수 있는 9조원 상당 게임 크레딧(게임머니)을 판매한 혐의도 받는다.

경찰 조사 결과 A씨가 운영한 조직은 이러한 범죄 행위로 260억원 가량의 불법 수익을 편취한 것으로 드러났다.

A씨는 해외에서 도박사이트를 운영하던 중 국내로 귀국한 공범들이 수사기관에 잇따라 체포되자 그간 말레이시아, 캄보디아 등으로 콜센터를 옮기고 위조한 다른 국가 여권을 사용하는 등 방식으로 범죄·도피 행각을 이어온 것으로 조사됐다.

이에 범정부 합동 초국가범죄 특별 대응 태스크포스(TF)는 아랍에미리트(UAE) 당국과 공조해 A씨를 현지에서 검거했으며, 지난 4일 인천국제공항을 통해 국내로 송환했다.

경찰 관계자는 "A씨 범죄수익에 대한 기소 전 몰수·추징 보전을 추진하고 국내 하부 도박사이트 운영자와 조직원 등으로 수사를 확대할 방침"이라고 밝혔다.

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