'꼭 구해줄게'…폭염 속 강릉서 돌고래 '안목이' 구출 작전 성공

강원 강릉항(옛 안목항) 앞바다에서 열 달 넘게 홀로 살아온 남방큰돌고래 '안목이'가 15일 구조됐다.



해양수산부와 산하 기관, 해경 등으로 구성된 구조 당국은 기온이 32도를 웃돈 이날 오전부터 구조 작업에 들어갔다.



구조 당국은 애초 오는 16일 구조를 진행할 계획이었지만, 안목이가 전날 강릉항 요트마리나에 마련된 구조 공간으로 들어옴에 따라 작업을 하루 앞당겼다.

15일 강원 강릉항 앞바다에서 남방큰돌고래 '안목이'의 구조 작전이 펼쳐지고 있다. 연합뉴스

안목이는 다이버들을 경계하지 않고 함께 헤엄치며 시간을 보냈다.



정오가 가까워지자 관계자들은 서서히 그물을 좁혀나가며 돌고래를 구조 목표 장소로 몰았고, 다이버들이 접근해 안목이를 들것 위로 올리는 데 성공했다.



이후 크레인에 의해 육지로 옮겨진 안목이는 건강 상태 점검과 수의사 치료 등 과정을 거쳐 대형 차량으로 이동했다.



인근 카페에서 구조 과정은 지켜본 관광객 유오선(56) 씨는 "친구들과 안목해변에 놀러 왔다가 뉴스에서 보던 안목이가 구조되는 모습을 구경하게 됐다"며 "등이 다친 것 같은데 잘 치료받고 넓은 바다로 돌아갔으면 좋겠다"고 말했다.



포획된 안목이는 울산으로 옮겨져 몸 곳곳에 난 상처를 치료받게 된다.

15일 강원 강릉항 앞바다에서 남방큰돌고래 '안목이'의 구조 작전이 펼쳐지고 있다. 연합뉴스

3∼5살 수컷으로 추정되는 남방큰돌고래 안목이는 지난해 여름부터 강릉 안목항 앞바다에서 목격돼 사회관계망서비스(SNS) 등에서 화제가 되면서 지금의 이름으로 불리기 시작했다.



안목이는 선박 옆에 따라붙어 헤엄치거나 선체에 몸을 들이대는 등 사람을 두려워하지 않고 친화적인 행태를 보였다.



안목이는 선박의 프로펠러를 좋아하는 독특한 행태를 보이면서 우려가 제기됐다.



안목이의 몸 곳곳에 살점이 떨어져 나간 상처가 목격됐는데, 날카로운 프로펠러에 접근한 탓으로 추정된다.

15일 강원 강릉항 앞바다에서 남방큰돌고래 '안목이'의 구조 작전이 펼쳐지고 있다. 연합뉴스

해수부도 당초 안목이가 스스로 강릉 앞바다를 떠나 돌고래 무리로 돌아가길 기대했지만, 상처가 악화해 폐사할 수 있다는 우려에 따라 전문가들과 논의를 거쳐 구조에 나서기로 했다.



다수의 전문가도 구조가 불가피하다는 의견을 제시한 것으로 알려졌다.



해수부 관계자는 "안목이가 사람과 너무 가까워진 데다 상처가 심해질 수 있다고 판단돼 고심 끝에 구조하기로 했다"며 "안목이가 놀라지 않도록 전문가들과 긴밀히 논의하며 신중하게 접근했다"고 말했다.

<연합>

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