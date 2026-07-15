오송참사 유가족·생존자 "충북도·청주시 진정한 사과 필요"

청주 오송 지하차도 참사 유가족과 생존자들은 15일 "참사가 발생한 지 3년이 지났지만 우리의 고통은 끝나지 않았다"며 충북도와 청주시의 공식 사과를 촉구했다.



이들은 참사 3주기를 맞아 도청 브리핑룸에서 시민대책위원회와 함께 기자회견을 열고 이같이 밝혔다.

오송 지하차도 참사 3주기인 15일 사고 현장인 충북 청주시 궁평2지하차도에 차량들이 통행하고 있다. 행정안전부는 이날 충북도청 대회의실에서 3주기 추모식을 진행할 예정이다.

그러면서 "오송 참사 이후 필요한 것은 단순한 재발 방지 대책이 아니라 재해와 참사를 막기 위한 행정과 시스템의 근본적인 변화"라며 "그 시작은 오송 참사에 대한 충북도와 청주시의 진정한 사과에서 시작된다"고 목소리를 높였다.



이들은 또 "오송 참사의 최고 책임자인 김영환 전 충북도지사와 이범석 전 청주시장은 민선 9기 지방선거에서 정치적인 심판을 받았지만, 이들의 법적 책임도 반드시 물어야 한다"며 "합당한 처벌이 이뤄져 사회적 경각심을 높일 수 있도록 검찰은 김 전 지사를 조속히 기소하고, 법원은 이 전 시장에 대해 이른 시일 내 선고하라"고 요구했다.



아울러 "희생자와 유가족, 생존자에 대한 제대로 된 추모와 위로가 필요하다"면서 "민선 8기 때 미뤄졌던 추모 공간과 조형물 설치를 올해 안에 반드시 실현하고, 생명안전기본법 시행에 따라 제정될 충북도 생명안전기본조례는 지역사회의 의견을 반영해 유가족과 생존자의 권리 보장 및 회복을 뒷받침해야 한다"고 강조했다.



충북참여연대는 성명을 내고 유사한 재난이 되풀이되는 것을 막기 위해 도내 지하차도와 교량 명칭 체계를 전면 재정비해야 한다고 주장했다.



단체는 "참사 당시 경찰은 궁평1지하차도와 궁평2지하차도의 이름이 비슷한 탓에 출동 과정에서 혼선을 겪었다"며 "행정안전부는 유사·중복 지하차도 명칭을 정비하도록 지침을 마련해 경기도는 28곳 가운데 25곳의 명칭을 변경했지만, 충북은 참사가 발생한 궁평1·2지하차도의 명칭조차 바꾸지 않고 있다"고 지적했다.



이어 "충북의 심천·미호강 유역 팔결교부터 천평3교 구간에는 팔결교·여암교·초평교·가산교처럼 같은 이름의 교량이 각각 2개씩 존재하고, 초평교·초평1교, 오산교·오산1교, 천평교·천평3교처럼 숫자로만 구분하는 명칭도 있다"며 "재난 발생 시 경찰과 소방 등 관계기관이 혼선 없이 대응할 수 있도록 명칭을 조속히 정비해야 한다"고 덧붙였다.



오송참사는 집중호우가 내린 2023년 7월 15일 청주시 오송읍 궁평2지하차도 인근 미호강 제방이 터지면서 유입된 물로 지하차도를 지나던 시내버스 등 차량 17대가 침수되고 14명이 숨진 사고다.



참사와 관련해 지금까지 이 전 시장을 포함해 7개 기관 42명이 재판에 넘겨졌으나, 김 전 지사는 기소 대상에서 제외됐다.

<연합>

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