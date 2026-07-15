조성현 전 수방사 경비단장 종합특검 출석…“서강대교 넘지 말라 취지로 지시”

12·3 비상계엄 당시 국회로 향하던 후속 병력에 ‘서강대교를 넘지 말라’고 지시한 것으로 알려진 조성현 전 육군 수도방위사령부 제1경비단장(대령)이 2차 종합특별검사팀(특검 권창영)에 출석해 당시 실제로 이러한 취지의 지시를 했다고 밝혔다.

종합특검팀은 15일 조 전 단장을 내란중요임무종사 혐의 피의자 신분으로 불러 조사 중이다. 조 전 단장이 종합특검팀에 출석한 건 지난 10일에 이어 두 번째다.

조성현 전 육군 수도방위사령부 제1경비단장이 15일 내란 중요임무 종사 혐의 피의자 조사를 위해 경기 과천 2차 종합특검으로 출석하고 있다. 연합뉴스

이날 오전 9시40분쯤 경기 과천시에 위치한 종합특검팀 사무실에 출석한 그는 ‘서강대교를 건너지 말라는 진술이 없었다는 보도가 나왔는데 당시 상황이 어땠느냐’는 질문에 “제 진술 취지와는 다르다. 반대”라고 답했다. 조 대령은 “여러 가지로 제 취지와 다른 부분이 있는데 그 부분은 소상히 설명드려야 할 것 같다”며 “오늘도 들어가서 자세히 말씀드리겠다”고 말했다.

당시 자신이 모든 부대의 이동 상황을 실시간으로 파악한 것은 아니라는 설명도 내놨다. 조 대령은 “제가 여러 부대를 움직이지 않느냐”며 “그중에는 실시간으로 알았던 것도 있고 나중에 안 것도 있다. 당연한 부분인데 제 의도와 다르게 이해한 것 같다”고 주장했다.

조 전 단장은 비상계엄 당시 이진우 전 수도방위사령관의 국회 출동 지시를 제2특임대대와 제35특임대대에 하달한 혐의를 받는다. 종합특검팀은 조 전 단장이 “의원들을 끌어내라”는 이 전 사령관 지시에 따라 계엄 당일 서강대교에서 대기 중이던 부대에 “진압봉을 챙겨 투입하라. 임무는 국회 내부 인원을 끌어내는 것”이라고 말했다고 보고 있다.

그는 비상계엄 이후 본격화한 수사와 탄핵 심판 국면에서 여러 차례 관련 증언을 한 인물이기도 하다. 조 전 단장은 앞서 헌법재판소 등에 출석해 비상계엄 당시 이 전 사령관으로부터 국회에 진입해 의원들을 끌어내라는 취지의 지시를 받았으나 임무 목적이 불분명하다고 판단해 재검토를 요구하고 후속 부대에는 ‘서강대교를 넘지 말고 기다리라’고 지시했다고 증언했다.

국방부는 계엄 발령 초기부터 불법·부당한 명령을 따르지 않고 국가적 혼란 방지에 기여한 공로가 인정된다며 지난해 9월 조 전 단장에게 보국훈장 삼일장을 수여했다. 앞서 해당 사건을 수사한 내란 특검팀(특검 조은석) 역시 조 전 단장이 이 전 사령관의 지시에 소극적으로 대응한 뒤 최종적으로는 이를 거부했다고 보고 최종 불입건 처분했다.

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