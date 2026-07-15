“절친한 액션배우 사망에 결심”…유지태가 사회복지 관심 갖는 이유

배우 유지태가 절친했던 액션 배우의 갑작스러운 죽음을 계기로 사회복지에 관심을 갖게 된 사연을 밝혔다.

유지태는 지난 14일 공개된 유튜브 채널 ‘이민정 MJ’에 출연, 사회복지대학원에 진학하게 된 배경을 소개했다.

유튜브 채널 ‘이민정 MJ’ 캡처

그는 “예전에 액션 스쿨에서 함께 훈련하며 친하게 지낸 액션 배우들이 있었다”며 “그중 한 명이 중국 촬영을 마치고 숙소로 돌아오던 길에 교통사고로 세상을 떠났다”고 회상했다.

이어 “현장에서 함께 일하는 사람들은 대부분 계약직이나 비정규직이라 제도적으로 보호받지 못하는 사각지대가 많다는 사실을 알게 됐다”며 “친구가 일 년 넘게 현장에서 일했는데도 충분한 보장을 받지 못하는 현실을 보고 큰 충격을 받았다”고 말했다. 이 일을 계기로 그는 가톨릭대학교 사회복지대학원에 진학해 사회복지를 공부하기 시작했다고 밝혔다.

유튜브 채널 ‘이민정 MJ’ 캡처

또한 학업을 이어가던 중에는 가정폭력 피해 여성과 아동을 위한 지원 체계의 한계도 접했다. 유지태는 “수업시간에 가정폭력 피해자들이 쉼터에서 6개월만 머문 뒤 다시 퇴소해야 하는 현실을 알게 됐다”며 “경제적·정신적으로 자립하지 못한 상태에서 다시 폭력이 있는 가정으로 돌아가는 악순환이 반복되고 있었다”고 설명했다.

문제를 해결하기 위해 그는 피해자들이 자립을 준비할 수 있는 ‘중간의 집’ 조성 프로젝트에 직접 참여했다. 유지태는 “자립을 준비할 수 있는 중간 단계의 주거 공간이 필요하다는 이야기를 듣고 함께 만들어보자고 제안했다”며 “이 활동이 알려지면서 대한주택공사(LH)가 200가구를 지원해줬다. 정말 기적 같은 일”이라고 말했다.

유튜브 채널 ‘이민정 MJ’ 캡처

그러면서 “연예인이라는 직업은 많은 사람에게 알려질 수 있는 만큼 사회적으로 의미 있는 일

을 하는 역할이 있다고 생각한다”며 자신의 소신을 밝혔다.

그는 문화예술인을 위한 복지 시스템을 만들고 싶다는 바람도 전했다. 유지태는 “언젠가는 조합 형태의 병원을 만들고 싶다”며 “내가 의사는 아니지만 연출부와 스태프, 배우들 가운데 노후 준비를 하지 못한 분들이 적은 비용으로 의료 서비스를 받을 수 있는 시스템을 만드는 것이 오랫동안 품고 있는 꿈”이라고 덧붙였다.

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