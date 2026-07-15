전북 닥터헬기 10년간 중증환자 1630명 이송…‘골든타임 지킴이’ 자리매김

전북 닥터헬기가 지난 10년간 중증 응급환자 1630여명을 신속하게 이송하며 도서·산간 지역 ‘골든타임’을 지키는 핵심 응급의료 수단으로 자리 잡았다. 올해 신규 중형 헬기 도입으로 기동성과 안전성이 한층 강화되면서 지역 응급의료 체계도 더욱 촘촘해질 것으로 기대된다.

15일 전북도에 따르면 전북 닥터헬기는 2016년 익산 원광대학교병원에 배치돼 첫 운항을 시작한 이후 현재까지 전북 전역은 물론 인접한 충남 서천과 보령 등 지역을 누비며 중증 응급환자 1630여명을 이송했다.

특히 의료 접근성이 낮은 도서·산간 지역 환자를 치료할 수 있는 병원으로 신속하게 옮기며 ‘하늘 위 응급실’ 역할을 수행해 왔다. 촌각을 다투는 응급 상황에서 환자의 골든타임을 확보하는 지역 응급의료 체계의 핵심 축으로 평가받고 있다.

15일 전북 익산시 원광대학교병원 계류장에서 열린 닥터헬기 10주년 및 중형헬기 교체 기념 행사에서 주요 인사들이 박수로 축하하고 있다. 전북도 제공

이달 초 새롭게 도입된 중형 닥터헬기(AW-169)는 기존 기종보다 기동성과 안전성이 향상돼 중증 응급환자 이송은 물론 의료진의 현장 대응 능력도 한층 높일 것으로 기대된다.

한편, 전북도는 이날 원광대학교병원 닥터헬기장에서 닥터헬기 도입 10주년 기념행사를 열고 10년간의 운영 성과를 공유했다. 행사에는 이원택 전북도지사와 최대해 중앙응급의료센터장, 전북도의사회와 소방본부, 응급의료기관 관계자 등 150여명이 참석했다.

이원택 전북도지사는 이 자리에서 “전북 닥터헬기는 지난 10년간 도민의 소중한 생명을 지키는 든든한 버팀목 역할을 해왔다”며 “새롭게 도입된 중형 헬기를 통해 전북의 응급의료 대응 능력을 강화하고, 도민의 골든타임을 지키는 응급의료 체계도 한층 탄탄해질 것으로 기대한다”고 말했다.

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