박준형, 가족 나들이 공개…14살 연하 아내의 청순 미모 '화제'

사진=박준형 SNS

그룹 god 박준형이 가족과 함께한 일상을 공개하며 근황을 전했다. 특히 14살 연하 아내 김유진 씨의 변함없는 미모가 시선을 사로잡았다.

박준형은 14일 자신의 인스타그램을 통해 “요오우~ BBBAAAMMM! 다들 더위 조심하고 즐겁고 안전한 한 주 보내길”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

이날 공개된 사진에는 아내 김유진 씨와 딸과 함께 동물원을 찾아 여유로운 시간을 보내는 박준형 가족의 모습이 담겼다. 박준형은 아내와 나란히 쪼그려 앉아 환한 미소를 짓는 등 화목한 가족 분위기를 자아냈다.

특히 승무원 출신인 김유진 씨는 청순한 분위기와 변함없는 미모를 뽐내며 눈길을 끌었다. 자연스러운 차림에도 돋보이는 비주얼이 보는 이들의 감탄을 자아냈다.

한편 1969년생인 박준형은 1999년 그룹 god의 리더로 데뷔해 수많은 히트곡을 발표하며 ‘국민그룹’으로 큰 사랑을 받았다. 현재는 다양한 예능 프로그램에서 특유의 솔직한 입담으로 활약을 이어가고 있다.

박준형은 2015년 14살 연하의 승무원 출신 김유진 씨와 결혼했으며, 슬하에 딸 한 명을 두고 있다. 최근에는 지난 10일 공개된 딘딘의 유튜브 채널에 출연해 환갑잔치를 열며 팬들과 뜻깊은 시간을 보내기도 했다.

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