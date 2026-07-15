진선규 "아내가 죽으면 같이 묻어달라고…등골 서늘"

배우 진선규가 아내 박보경과의 결혼 생활을 공개한다.

오는 17일 오후 10시10분 방송되는 KBS 2TV 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들'에는 한국예술종합학교에서 만나 27년간 우정을 이어온 진선규와 이희준이 출연한다.

배우 진선규가 아내 박보경과의 결혼 생활을 공개한다. KBS

진선규는 이날 결혼 17년 차를 맞은 아내 박보경과의 일화를 전한다.

진선규는 최근 가족들과 죽음에 관해 대화를 나누던 중 "자식들한테는 엄마가 있어야 하니까 죽는 순서는 내가 먼저 죽는 게 낫겠다"라고 말했다고 밝혔다.

이에 박보경은 "만일 내가 먼저 죽으면 여보랑 같이 묻어달라고 할 거야"라고 답했고, 진선규는 당시 등골이 서늘해졌다고 털어놨다.

진선규와 이희준의 한예종 재학 시절 이야기도 공개된다.

진선규는 한예종 입학 전부터 교내 동아리에서 활동했던 이희준의 20대 시절을 떠올리며 "20대 이희준은 부드러운 이병헌 선배님 같았다"라고 말했다.

이희준은 진선규가 한예종 재학 시절 학교 수업과 편의점 아르바이트를 병행했던 일화도 소개한다.

당시 진선규는 수업을 마친 뒤 편의점으로 출근해 밤새 일했으며, 3일 동안 잠을 자지 못한 채 생활하다 피로 누적으로 지하철에서 쓰러졌던 것으로 전해졌다.

<뉴시스>

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