이 대통령, 단일종목 레버리지에 "보완대책 잘 신속히 마련하라"

이재명 대통령이 15일 최근 변동성 확대 주요인으로 지목되는 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)와 관련해 "보완대책을 잘 신속하게 마련하라"고 지시했다.



이 대통령은 이날 오전 청와대에서 열린 업무보고에서 정은보 한국거래소 이사장에게 이같이 말했다.

이재명 대통령이 15일 청와대 영빈관에서 열린 부처 업무보고에서 보고 내용을 경청하고 있다. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 이에 앞서 이찬진 금융감독원장에게는 레버리지 ETF와 관련해 "최근 많이 당하고 계신 것 같던데"라며 시장에서 단일종목 레버리지 관련 지적이 많은 점을 언급했다.



이에 이 원장은 "시장관리자로서 책임이 있어서 책임을 달게 받고 있다"라고 말했다.



이 원장은 지난달 기자간담회에서 단일종목 레버리지 ETF에 관해 "(제도 도입을) 드러누워서 막았어야 했나 후회한다"고 입장을 밝혔다.



이후 증시 변동성이 커지면서 시장에서 단일종목 레버리지가 주요 원인으로 지목받았고, 현재는 제도 보완 필요성 여부 등을 시장상황점검회의에서 살펴보기로 한 상태다.



최근 경찰이 4개 손해보험사 고소로 자생한방병원을 압수수색한 것과 관련, 이 원장은 "금감원이 전반적으로 지원하고 있다"면서 "보험사 쪽의 정보나 이런 것들을 저희가 정리해 수사기관에 제공 중"이라고 밝혔다.



보험업계에서는 자생한방병원이 교통사고 환자들에게 지나친 한약 처방 등으로 과도한 보험료를 편취했다고 본다.

<연합>

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