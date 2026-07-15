'명예영국인' 백진경 "영국서 출산 예정…산후조리원 NO"

유튜버 명예영국인 백진경이 영국에서 출산할 예정이라고 밝혔다.

14일 유튜브 채널 '스튜디오 수제'에는 코미디언 김지유가 임신 15주차인 백진경을 만나는 모습이 그려졌다.

14일 유튜브 채널 '스튜디오 수제'에는 코미디언 김지유가 임신 15주차인 백진경을 만나는 모습이 그려졌다. 유튜브 채널 '스튜디오 수제' 화면 캡처

이날 김지유는 백진경을 보자마자 "눈물이 날 거 같다"고 말했다. 백진경은 3년의 난임 끝에 지난 6월 임신 소식을 전했던 바.

김지유가 "널 닮으면 얼마나 강인하고 밝겠나"라며 기대를 보이자 백진경은 "난 그게 무섭다. 첫 아이는 남편을 닮았으면 좋겠다"며 너스레를 떨었다.

이어 12월 영국에서 출산할 예정이라며 "많은 분들이 산후조리원의 도움을 받으라고 하는데 순풍 잘 낳을 거 같아서 안 하려고 한다"고 말했다.

그러면서 "영국의 경우 아이를 낳은 아침에 크래커를 먹고 바로 퇴원한다"고 말해 놀라움을 자아냈다.

백진경은 "아기의 건강이 간절하다. 처음엔 '아기가 배에서 잘 나오겠지'라는 생각이었는데 지금은 먹는 거 하나하나 내가 하는 모든 거 하나하나에 조심하게 된다"고 전했다.

<뉴시스>

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