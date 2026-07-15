행안부, ‘주민등록 사실 조사’ 실시…정부24 앱으로 응답 가능

행정안전부가 20일부터 12월14일까지 약 5개월간 전 국민 대상 ‘2026 주민등록 사실 조사’에 나선다.

행안부는 20일부터 9월7일까지 정부24 앱을 통한 비대면 조사, 9월8일∼11월9일엔 이·통장, 읍·면·동 공무원이 거주지를 찾아가 확인하는 방문 조사를 실시한다고 15일 밝혔다.

비대면 조사는 정부24 모바일 앱을 통해서만 참여 가능하다. 조사 대상자가 주민등록지에 실제 거주하고 있다는 사실을 휴대전화 위치 정보 시스템(GPS)으로 확인하기에 반드시 주민등록지에서 참여해야 한다. 주소지가 같은 세대를 대표해 1명이 응답하면 된다.

방문 조사는 비대면 조사에 참여하지 않은 세대와 ‘중점 조사’ 세대를 대상으로 이뤄진다. 비대면 조사에 참여했어도 중점 조사 대상이면 방문 조사가 진행된다. 중점 조사 대상은 100세 이상 고령자, 5년 이상 장기 거주 불명자, 사망 의심자, 고위험 복지 위기 가구, 장기 미인정 결석 및 학령기 미취학 아동이 포함된 세대다.

김민재 행안부 차관은 “주민등록 사실 조사는 국가나 지방정부의 정책 수립의 밑바탕이 되는 주민등록 통계를 정확히 유지하기 위한 조사”라며 “올해 조사가 원활히 진행될 수 있도록 국민 여러분의 적극적인 참여와 협조를 부탁드린다”고 말했다.

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