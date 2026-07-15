양주 회천~강변역 '편하G버스' 10월 운행…서울 접근성 개선

경기 양주 회천신도시와 서울 강변역을 잇는 ‘경기 편하G버스’ 신규 노선이 10월부터 운행한다.

양주시는 경기도가 추진한 경기 편하G버스 신규 노선 공모에서 회천신도시~강변역 노선이 선정됐다고 15일 밝혔다.

양주시청 전경.

신규 노선은 회천 베네스트하우스를 출발해 옥정신도시 남부와 동부권을 거쳐 강변역까지 운행한다. 출근시간대인 오전 6시∼9시 사이 하루 편도 2회 운행하며 편도 운행거리는 51.2㎞다.

시는 한정면허 부여 등 관련 행정절차를 거쳐 오는 10월 중순 운행을 시작할 계획이다.

이번 노선은 기존 삼숭지역에서 회천신도시를 거쳐 강변역까지 운행 중인 P9603 광역버스와 함께 강변역 중심의 광역교통망을 구축하게 됐다는 점에서 의미가 있다.

강변역은 서울지하철 2호선 환승이 가능한 교통 거점으로 잠실과 강남, 성수, 시청 등 서울 주요 업무·상업지역으로 이동이 편리해 출퇴근 시간대 교통 편의 향상에 도움이 될 것으로 기대된다.

경기 편하G버스는 사전 예약 방식의 좌석예약형 광역버스로 운영된다. 이용객은 ‘미리(MiRi)’ 애플리케이션을 통해 좌석을 예약한 뒤 등록된 교통카드로 현장에서 결제하면 통합환승 할인이 적용된 3450원에 이용할 수 있다.

정덕영 양주시장은 “이번 편하G버스 노선 선정은 기존 P9603 노선과 연계해 강변역 중심의 광역교통체계를 구축함으로써 시민들의 서울 접근성과 광역교통 선택권을 확대했다는 데 의미가 있다”며 “앞으로도 시민 교통수요와 도시개발 여건을 반영한 다양한 광역노선을 지속적으로 발굴해 더욱 편리한 광역교통 서비스를 제공하겠다”고 말했다.

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