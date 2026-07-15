'뭣이 중헌디' 김환희, 폭풍 성장…'골때녀' 합류

배우 김환희가 SBS TV 예능 프로그램 '골(Goal) 때리는 그녀들'에 합류한다.

15일 오후 9시 방송되는 '골때녀'에서는 제2회 GIFA컵 두 번째 경기와 김환희의 첫 축구 도전기가 공개된다.

김환희. SBS

김환희는 영화 '곡성'에서 "뭣이 중헌디"라는 대사로 주목받은 배우다. 이번에는 'FC액셔니스타'의 새 멤버로 합류해 축구에 도전한다.

김환희는 입단 소감에서 "목표가 생기면 끝장을 본다"며 팀 승리에 보탬이 되겠다는 각오를 밝혔다. 고등학생 시절 '피구 국가대표' 선수들과 함께 운동했던 경험도 공개했다.

2002년생인 김환희의 합류로 '골때녀' 최고령 팀이었던 액셔니스타의 평균 연령은 2살 낮아졌다.

이영아는 김환희와의 첫 만남에서 "나 02학번이야"라며 공감대를 형성했다. 박주호 감독은 김환희에 대해 "너무 밝고 좋은 에너지가 있는 친구"라고 평가했다.

김환희는 데뷔전에서도 밝은 모습으로 팀 분위기를 끌어올렸다. 하석주 위원장은 "데뷔전을 치르는 선수들 가운데 가장 여유가 있다"고 말했다.

<뉴시스>

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