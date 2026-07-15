검찰, 장윤기 사건 지휘 광주경찰청 압수수색

'장윤기 사건' 처리 과정에서 경찰의 '봐주기 수사' 의혹을 조사 중인 검찰이 광주경찰청 지휘부를 대상으로 압수수색에 나섰다.



광주지검은 15일 오전 광주경찰청에 수사관을 보내 압수수색 영장을 집행 중이다.

광주경찰청.

검찰은 강력계장, 형사과장, 수사부장, 청장 등 장윤기 사건 지휘 라인을 대상으로 당시 의사결정 과정 전반을 파악할 자료를 확보하고 있다.



이날 압수수색은 피의자 입건에 따른 강제수사가 아닌 사실관계 확인 과정에서 이뤄진 것으로 전해졌다.



지금까지 검찰에 입건된 경찰관들은 장윤기 사건을 담당했던 광주 광산경찰서의 현장 수사팀과 형사과장, 서장 등으로 알려졌다.



검찰과 별도로 장윤기 사건 처리 경위를 조사 중인 경찰청 국가수사본부 특별수사단은 광산경찰서 형사과 담당 팀장을 이날 검찰에 송치했다.



국가수사본부 특별수사단은 이날 오전 검찰 압수수색이 진행 중인 광주경찰청에서 기자단을 대상으로 중간 브리핑을 열 계획이다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지