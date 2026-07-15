군사장애물 철거 제외된 양주시, 국방부에 2곳 정비 건의

경기 양주시가 지역내 군사장애물 정비를 국방부에 요청하고 나섰다.

앞서 국방부가 지난달 지역발전을 가로막은 군사장애물을 철거하겠다고 발표한 가운데 양주시가 제외되면서 수습에 나선 모습이다.

양주시청 전경.

15일 시에 따르면 국방부가 확정한 경기도 방호벽·용치 등 군사장애물 철거 대상 13개소 중 양주시가 지난해 건의한 7개소는 포함되지 않았다.

민선 9기 신임 정덕영 시장은 이번 대상에 누락된 원인이 그 동안 전임 시장과 국회의원실 등의 긴밀한 협조가 없었고, 정 의원실에서도 이러한 사안을 알지 못했음을 확인했다고 설명했다.

이에 즉시 협력체계를 구축해 녹양동 전차방호벽과 마전동 전차방호벽 2개소를 우선적으로 정비할 수 있도록 국방부에 건의했다. 해당 구간은 차량 통행 시 시야 확보가 필요한 곳으로 도시화가 상당히 진행된 지역임에도 군사 장애물이 도시 경관을 저해한다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.

정덕영 양주시장은 “지난해 11월 건의한 구간이 이번 국방부 철거대상에 포함되지는 않았지만 시민 안전과 도시 미관 개선을 위해 철거가 반드시 필요하다”며 “앞으로 국방부 및 정성호 국회의원실 등과 긴밀히 협력해 군사장애물 정비가 반드시 실행될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

한편 시는 군사시설보호구역 규제완화와 행정위탁 확대 등 민선9기 공약사업과 연계해 시민 체감형 규제 개선을 지속적으로 확대해 나간다는 방침이다.

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