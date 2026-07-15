안철수 "비루한 '여의도 렉카질' 가관"…연일 친한계에 공세

국민의힘 안철수 의원은 12·3 비상계엄 당시 상황에 대한 법정 증언을 놓고 공방을 벌이고 있는 친한계(친한동훈)계를 향해 "한동훈 의원을 지지하다가도 이러한 렉카들 때문에 진저리를 치고 멀어진 사람들을 많이 보았다"고 비판했다.



안 의원은 이날 페이스북 글에서 "한 의원께서 창당하신다면 친한계 '여의도 렉카'들은 배제하시길 권한다"면서 이같이 말했다.

국민의힘 안철수 의원이 지난 13일 국회에서 열린 국민의힘 정점식 원내대표와 4·5선 의원 간 간담회에 참석하고 있다. 연합뉴스

렉카는 온라인·SNS 공간 등에서 특정 사안이나 사람에 대한 왜곡된 평가나 비난성 메시지를 퍼뜨리는 행위, 또는 그런 행위자를 가리킨다.



최근 안 의원은 추경호 대구시장(계엄 당시 국민의힘 원내대표)의 비상계엄 해제 표결 방해 혐의 재판에 증인으로 출석해 "국민의힘 의원들에게 국회가 아닌 당사로 모이라고 처음 공지한 인물이 한동훈 당시 당 대표로 안다"고 증언한 바 있는데, 이를 두고 한 의원 및 친한계로부터 비판을 받았다.



그러자 안 의원은 지난 12일 기자회견을 열고 한 의원을 향해 이제 우리 당에는 얼씬도 하지 말기 바란다"고 재차 비판했으며 이를 두고 친한계와 공방을 벌이고 있다. 공세적 메시지를 내놓는 친한계를 렉카로 부르며 이날도 설전을 이어간 것이다.



안 의원은 "저는 기자회견을 마친 후 차분히 상황을 지켜봤다. 아니나 다를까, 한 의원의 대리인을 자처하며 발설하는 '입'들의 행태가 가관이었다"고 직격했다.



이어 "저와 함께 일하다가 지금은 가열차게 한 의원을 옹호하는 비천한 사람도 있고, 공상에 낚여 '누가 기자회견을 시켰다'는 식의 소설까지 쓰는 모습은 애잔하기까지 하다"고 지적했다.



그러면서 "저 비루한 여의도 렉카질은 언젠가는 한 의원을 사지로 몰아갈 수 있다"면서 "'친한'을 떠드는 렉카들이 한 의원 곁에 계속 포진해 있는 한, 그들에게 물리고 할퀴어진 분들의 '한(恨)'이 '한(동훈)'을 무너뜨릴 것"이라고 언급했다.



한 의원은 안 의원의 법정 증언에 대해서는 "거짓 선동"이라고 비판했으나 이후에는 안 의원의 공격에 별도로 반응하지 않고 있다.



그는 자신과 가까운 보수 논객인 조갑제 조갑제닷컴 대표가 최근 YTN라디오에서 창당 가능성을 시사한 것에 대해서도 별다른 입장을 내지 않고 있다.



다만 친한계에서는 "창당의 'ㅊ' 자도 나온 적이 없다'(정성국 의원), "한 의원은 언제든지 (국민의힘에) 들어온다고 했고, 그런 토양을 만들려고 많은 의원들이 움직이고 있다"(한지아 의원)며 창당설에 거리를 뒀다.

<연합>

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