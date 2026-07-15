韓총리 "중동발 에너지 충격, 민생에 전이되지 않도록 만전"

한성숙 국무총리는 15일 최근 미국과 이란의 무력충돌 재개 상황과 관련, "관계부처는 중동발 에너지 충격이 민생에 전이되지 않도록 만전을 기해달라"고 지시했다.



한 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 열린 비상경제점검회의 모두발언에서 "정부의 대응 태세를 다시 한번 가다듬어야 한다"며 이같이 언급했다.

한성숙 국무총리가 15일 정부서울청사에서 열린 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

한 총리는 "미국과 이란 간 무력 충돌이 다시 반복되고 있고 종전협상도 자칫 좌초할 위기에 놓여있는 상황"이라며 "안정화되던 국제유가도 다시 상승하고 있고 이는 고스란히 우리 물가와 공급망에 압박을 가하고 있다"고 짚었다.



이어 "국제유가와 공급망 불안을 상수로 보고 우리의 장단기 대책을 추진해 나가야 한다"며 "원유, 나프타 등 수급 상황을 철저히 점검하고 우회 경로 이용과 공급망 다변화를 적극 추진해주시길 바란다"고 주문했다.



그러면서 "에너지 가격 상승에 본격적 무더위와 폭우 등 계절적 재난 요인까지 겹치면서 서민과 취약계층의 삶이 어려워지는 시기"라며 "폭염, 폭우로부터 취약계층의 안전과 생계를 지켜낼 수 있도록 현장 중심 사전 점검과 대비에 전력을 다해 달라"고 거듭 당부했다.



한 총리는 전날 정부가 발표한 '하반기 경제성장 전략'에 대해 "중동위기 극복을 넘어 경제체제를 개선하고, 잠재성장률을 반등시키기 위한 정부의 약속"이라며 "과감한 규제 혁신과 첨단 미래산업에 대한 투자를 통해 대외 충격에 흔들리지 않는 경제 대도약의 원년을 완성해야 한다"고 강조했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지