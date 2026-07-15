최강희, 스토킹 피해 호소 "찾아오지 마세요"

배우 최강희가 스토킹 피해를 고백했다.

최강희는 15일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "모두가 보는 글이기에 설명 남긴다. 글을 남기지 않으면 동의의 뜻으로 알고 차를 따라오겠다는 편지를 어제 확인했다. 며칠 전 저에게 말을 거셨던 분인 것도 알게 됐다"고 밝혔다.

배우 최강희. 최강희 인스타그램 캡처

이어 "성함은 밝히지 않겠다. 따라오지 마시라. 무응답도 거절"이라며 "동의 없는 대화 시도, 기다리는 것, 따라오는 것 스토킹이라는 거 아셨으면 좋겠다. 심지어 악의가 없는 행동이라고 해도 심리적 공포감 주는 행동임을 아셨으면 좋겠다"고 당부했다.

팬들을 향해선 "방송국으로 주시는 편지 선물도 이제는 받지 못한다. 소속사나 팬클럽 통해 전달 주시기 바란다"며 "최근 계속되는 일들로(너무 일반적이지 않은) 현실과 구분이 안 되는 악몽도 꾼 적도 있다. 기도와 협조 부탁 드린다"고 전했다.

1995년 KBS 드라마 '신세대 보고-어른들을 몰라요'로 데뷔한 최강희는 드라마와 예능에서 활동하다 2021년 방송된 드라마 '안녕? 나야!' 이후 3년간 연기 활동을 중단했다.

2024년 다시 모습을 드러낸 그는 예능을 통해 근황을 전하고 있으며 오는 9월 연극 ‘클로저’를 통해 데뷔 30여 년 만에 첫 연극 무대에 오른다.

<뉴시스>

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