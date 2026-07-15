6월 취업자 6만3000명↑…청년층 44개월 연속 감소세

중동전쟁 이후 감소 흐름을 보이던 취업자 증가폭이 6월 들어 증가세로 전환했다. 하지만 청년층 취업자는 44개월 연속 감소세를 이어갔고, 건설업과 제조업의 부진도 계속됐다.

15일 국가데이터처가 발표한 ‘6월 고용동향’에 따르면 6월 15세 이상 취업자는 2915만4000명으로 전년 동월 대비 6만3000명 증가했다.

서울 서부고용복지플러스센터 모습. 뉴스1

취업자 수는 올해 1∼3월 10만∼20만명대의 증가세를 이어가다가, 4월 증가폭이 7만4000명으로 둔화했다. 이후 5월에는 4만명 감소로 전환했고, 6월 들어 다시 증가했다.

취업자 수는 반등했지만, 고용률은 석달 연속 하락세를 이어갔다. 15세 이상 고용률은 63.4%로 지난해 같은 달보다 0.2%포인트 감소했다.

산업별로는 제조업 취업자가 9만7000명 감소하며 24개월 연속 감소세를 이어갔다. 감소폭은 5월(14만명) 대비 줄었다. 건설업 취업자는 6만7000명 감소하며 26개월째 줄었다. 감소폭이 지난해 11월(-13만1000명) 이후 가장 컸다. 내수 관련 업종인 도소매업 취업자도 4만4000명 감소했다.

청년층의 부진도 계속됐다. 15∼29세 취업자는 19만7000명 감소하며 44개월 연속 마이너스를 기록했다. 고용률은 43.9%로 1.7%포인트 줄었다.

전체 실업자는 83만4000명으로 전년 동월 대비 1만명 증가했다. 실업률은 2.8%로 지난해와 같았다.

비경제활동인구는 1600만9000명으로 18만1000명 늘었다. 이 가운데 ‘쉬었음’ 인구는 5000명 증가했다.

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