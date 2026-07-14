경찰, '대통령 관저 PC 증거인멸' 윤재순·강의구 송치

경찰이 12·3 비상계엄 해제 직후 대통령 관저 PC 정보를 증거인멸 한 혐의로 윤재순 전 대통령실 총무비서관 등을 검찰에 넘겼다.

경찰청 3대 특검 인계사건 특별수사본부는 14일 윤 전 비서관과 강의구 전 대통령실 제1부속실장을 증거인멸 혐의로 서울중앙지검에 불구속 송치했다고 밝혔다.

윤재순 전 대통령실 총무비서관. 연합

경찰에 따르면 이들은 비상계엄 해제 이후인 2024년 12월 중순 대통령실 총무정보보안팀 행정관들에 대통령 관저 PC 8대를 무단 반출하고 포맷하게 한 혐의(증거인멸)를 받는다. 특수본은 지난 1월 이 같은 혐의를 인지하고 자체 수사를 진행했다고 설명했다.

특수본은 윤 전 대통령 파면 직후인 지난해 4월 대통령실 PC 1000여대의 초기화를 지시한 혐의(대통령기록물관리법 위반 등)를 받는 정진석 전 대통령비서실장과 윤 전 비서관 사건도 보완수사 후 이날 검찰에 다시 송치했다.

이 사건은 지난 2월 특수본이 검찰에 송치했으나 3월25일 보완수사를 요구하며 돌려보냈다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지