트럼프 "오늘 밤에도, 내일도 이란 강하게 때릴 것"

도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 휴전 중 교전이 재개된 이란을 “오늘 밤에도, 내일도 세게 때릴 것”이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 보수성향 라디오 채널 ‘휴 휴잇 쇼’에 출연해 이같이 밝히면서 “그들이 그것에 대해 할 수 있는 건 없다. 그들은 아무것도 없다. 할 수 있는 거라곤 큰소리치는 것뿐”이라고 주장했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 ‘이란 지도부가 어디에 있는지 알고 있으며, 그들을 제거할 수 있나’라는 질문에 “그렇다”고 답하면서도 “그 문제에 관해선 얘기하고 싶지 않다. 그러나 우리는 분명히 지켜보고 있다”고 강조했다.

이어 “우리는 그들을 (제거하는 대신) 하나의 본보기로 공격하는 것”이라면서 “그들은 미친 사람들”이라고 비난했다.

트럼프 대통령의 언급대로 미군 중부사령부는 이날 오후 4시 45분(이란 시간 14일 0시 15분)을 기해 최고 사령관인 대통령 지시에 따라 이란을 대상으로 3일 연속 야간 공습을 개시했다고 엑스를 통해 밝혔다.

중부사령부는 “이번 공습은 계속해서 이란군에 큰 대가를 치르게 하고 이란군이 호르무즈 해협에서 무고한 민간인과 상선을 공격할 능력을 약화할 것”이라고 말했다. 트럼프 대통령은 이란과 협상하던 중 교전 재개에 이른 상황에 대해 “어제 합의를 하고, 100% 성사될 상황이었는데, 그들(협상단)이 갑자기 전화를 한 통 받더니 모두 방을 뛰쳐나갔다”며 “그들에게 합의란 깨기 위해 존재하는 것이다. 그들은 극도로 신뢰할 수 없는 사람들”이라고 비판했다.

트럼프 대통령은 교전 재개에 따라 파기될 위기에 놓인 것으로 평가받는 이란과의 종전 양해각서(MOU)는 “(이란을) 시험하기 위해 만든 것”이라고 말했다.

이 같은 표현은 트럼프 대통령과 사회자 휴 휴잇이 최근 붕괴 위험이 노출된 뉴욕 맨해튼의 한 고층 건물을 종전 MOU에 비유하며 나눈 대화 도중 나왔다.

트럼프 대통령이 “그 건물은 구조적으로 약하다. 매우 가벼운 구조로 설계됐다”고 지적하자 휴잇은 “MOU도 그런 식으로 설계된 것인가”라고 물었고, 트럼프 대통령은 “그것은 시험하기 위해 만든 것”이라고 답했다.

이란이 호르무즈 해협에서 상선들을 공격하자 미국이 이를 이유로 이란을 공습하고 대(對)이란 해상봉쇄를 재개하게 된 상황은 사실상 MOU 핵심 조항들의 파기를 의미한다는 인식으로 읽힌다.

한편 트럼프 대통령은 16일(현지시간) 오후 9시 대국민 연설을 하겠다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 이같이 전했다. 한국시간으로는 17일 오전 10시다. 대국민 연설의 주제 등에 대해서는 언급하지 않았으나 트럼프 행정부의 대이란 대응이 주된 내용일 가능성이 커 주목된다.

트럼프 대통령은 이날 이란에 대한 해상봉쇄를 복원하고 호르무즈 해협을 지나는 상선을 상대로 통항 안전 제공 명목으로 사실상 통행세를 받겠다는 방침을 밝힌 바 있다.

트럼프 대통령의 대국민연설은 지난 4월 1일이 마지막이었다. 당시 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 트럼프 대통령이 이란과 관련해 중요한 진척 사항을 제공할 것이라고 소개했다. 당시 대국민 연설에서 트럼프 대통령은 향후 2∼3주간 이란을 극도로 강하게 타격하겠다는 방침을 천명했다.

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