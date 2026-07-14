제헌절 맞은 광화문에 ‘헌법 미디어아트’

서울 종로구가 14∼19일 6일간 매 시간 17분에 맞춰 광화문광장 일대 대형 전광판 4개에 헌법을 주제로 한 미디어아트를 특별 상영한다. 올해부터 다시 공휴일이 된 제헌절을 기념하기 위해서다.



13일 구에 따르면 이 프로젝트는 시민들이 일상 속에서 우리 헌법의 가치를 입체적인 영상으로 체감하도록 광화문광장을 일종의 거대한 헌법 캔버스로 탈바꿈시킬 예정이다.

제헌절 미디어아트 영상 한 장면. 종로구 제공

KT 광화문 빌딩 웨스트와 세광빌딩, 동아일보 사옥, 코리아나호텔의 4개 전광판을 통합 플랫폼으로 연결해 하나의 화면처럼 동시 송출한다.



구는 이번 영상을 통해 삼일운동과 대한민국 임시정부의 법통을 계승한 헌법 전문의 역사를 조명하면서 ‘헌법의 선물’인 제헌절 의미를 되새긴다.



이어 ‘대한민국은 민주공화국이다’, ‘대한민국의 주권은 국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다’는 내용의 헌법 제1조를 통해 K민주주의의 근간을 시각화한다. 마지막 장면엔 ‘모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며, 행복을 추구할 권리를 가진다’는 헌법 제10조의 정신을 담아 시민들의 행복을 응원하는 메시지를 전한다.



유찬종 종로구청장은 “18년 만에 공휴일로 돌아온 제헌절을 기념해 광화문을 찾는 시민과 세계인 모두에게 헌법 가치가 선물처럼 와닿길 바란다”고 강조했다.

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