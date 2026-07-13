日 부품 빼돌린 러, 獨 드론 사들인 우… 물밑 ‘신무기 조달전’

러시아·우크라이나 전쟁이 첨단무기·부품 확보·생산·개량을 둘러싼 글로벌 공급망 경쟁으로 확장되고 있다. 러시아는 일본의 제도적 허점을 파고들어 미사일과 드론에 필요한 일본제 첨단부품을 빼돌리고, 우크라이나는 독일 방산 스타트업이 비밀 공장에서 생산한 인공지능(AI) 탑재 공격용 드론을 공급받아 전장에 투입하고 있다.

우크라 드론 공격에 불타는 러 정유시설 지난달 18일(현지시간) 러시아 수도 모스크바의 한 정유시설이 우크라이나의 드론 공격을 받아 불길과 짙은 연기가 치솟고 있다. 최근 우크라이나는 러시아 본토를 겨냥한 드론 공세를 강화하고 있는데, 독일에서 공격용 드론을 생산하고 있다는 외신 보도가 나왔다. 소셜미디어 캡처, 로이터연합뉴스

12일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 러시아군 총참모부 정보총국(GRU)은 간첩법이 허술한 일본을 거점 삼아 미사일·드론용 부품을 조달했다. 서방 정보당국은 NYT에 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 서방 각국에서 추방된 러시아 정보 요원 수십명이 일본에서 포착됐다고 전했다. 이들은 외교관이나 사업가로 위장해 전장에 투입할 첨단장비와 관련 기술을 사들이거나 훔쳐 러시아로 빼돌리는 역할을 맡았다.

서방 4개 정보기관의 현직 관계자들은 GRU 산하 부대인 ‘제20국’의 도쿄 작전 책임자로 막심 블라디미로비치 필첸코프(49)를 지목했다. 그는 2024년 2월 러시아 국영항공사 아예로플로트 직원으로 위장해 도쿄에 부임했다. 협력사 프로코에어는 제3국과 아예로플로트를 연계해 일본 화물을 러시아로 보내는 물류망을 유지하고 있는데, 서방 정보당국은 이 경로가 대러 수출금지 대상인 이중용도 장비와 기술을 반입하는 데 악용될 가능성을 의심하고 있다.

일본산 부품은 실제 러시아 공격 무기에서도 확인됐다. 지난 5월 러시아제 순항미사일이 우크라이나 수도 키이우의 고층 주거건물을 파괴해 최소 24명이 숨졌는데, 우크라이나 조사당국은 잔해에서 대러 수출금지 대상인 일본산 부품을 발견했다고 밝혔다. 해당 부품은 미사일 유도장치에 쓰인 것으로 조사됐다. 우크라이나 정부는 자국군이 회수한 러시아 미사일과 드론의 90%가 일본산 부품을 사용하고 있다고 추산했다.

NYT는 일본 정보기관 활동이 제한적이고, 간첩 행위를 포괄적으로 처벌하는 법과 해외정보 수집 전담기관이 없다는 점을 러시아 정보기관이 노린 것이라고 분석했다. 일본은 제2차 세계대전 당시 경찰과 군 헌병이 자행했던 광범위한 시민 감시·탄압에 대한 반작용으로 정보·방첩 권한을 여러 기관에 분산했다. 필첸코프의 활동 거점으로 지목된 아예로플로트 도쿄 사무실은 방첩 수사를 맡는 일본 경찰청 본부에서 불과 걸어서 10분 거리인 건물의 22층에 있었으나 적발되지 않았다.

러시아가 일본에서 첨단부품을 확보하는 동안, 우크라이나는 유럽 민간 방산 스타트업과 무기 공급 생산망을 구축하고 있다. NYT는 독일의 5년차 방산 스타트업 헬싱이 독일 남부의 비밀 장소에서 우크라이나에 공급하는 공격용 드론을 생산하고 있다고 보도했다. 헬싱은 표적 상공을 비행하다가 목표물을 향해 돌진해 폭발하는 공격용 드론 ‘HX-2’ 등을 생산하고 있다. 기체 중량은 약 12㎏으로 대형 미사일보다 훨씬 작지만, 최대 100㎞ 떨어진 전차와 자주포, 지휘소 등을 정밀 타격하도록 설계됐다.

HX-2의 핵심 경쟁력은 AI를 활용한 전자전 대응 능력이다. 조종사와 드론 간 통신이 방해받더라도, 드론에 탑재된 AI가 사전에 지정된 표적을 탐색하고 다시 식별해 공격을 계속할 수 있다는 것이 헬싱의 설명이다.

헬싱의 생산시설은 한적한 교외 산업단지에 자리 잡고 있지만 같은 단지에 입주한 업체들도 공장의 존재를 모를 정도로 보안이 철저하다. 러시아의 공격이나 공작 대상이 될 가능성을 고려한 조치다. 또한 위협이 발생하면 하루 만에 제조시설을 해체해 다른 장소로 옮길 수 있도록 했다.

이와 함께 우크라이나는 도널드 트럼프 미국 대통령으로부터 패트리엇 방공미사일 현지 생산을 허용하겠다는 구두 약속을 받은 상태로, 일본에서 이 미사일을 생산하는 미쓰비시중공업과의 협력에 관심을 보이고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지