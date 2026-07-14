[이코노 브리핑] ‘K푸드’ 김, 세계규격 초안 중간심의 통과 외

‘K푸드’ 김, 세계규격 초안 중간심의 통과

해양수산부는 지난 6∼10일 스위스 제네바에서 열린 제49차 국제식품규격위원회(Codex·코덱스) 총회에서 ‘김 제품 세계 규격 초안’이 중간 심의(5단)를 통과했다고 13일 밝혔다. 코덱스 세계 규격은 식품 분야의 유일한 국제 규격으로, 향후 국제 교역에서 발생하는 분쟁 해결의 기준이 되고 수입국의 비관세장벽이 완화돼 수출국 다변화가 가능해진다. 세계 규격으로 전환되는 김 제품은 마른김, 구운김, 조미김 등 3종이다. 김이 최종 채택되면 인삼, 고추장에 이어 한국 주도로 세계 규격에 오른 세 번째 사례가 된다.

하나銀, 해외송금 ‘패스트-핏’ 서비스 출시

하나은행은 해외송금을 더 빠르고 투명하게 이용할 수 있는 ‘패스트-핏(Fast-Fit) 송금 서비스’를 출시했다고 13일 밝혔다. 이를 이용해 미국 JP모건 체이스와 뱅크오브아메리카로 송금할 경우 최단 1분, 평균 30분 이내에 수취인 계좌로 입금이 완료된다. 미국 송금 시 금액과 관계없이 해외은행 수수료 1만원과 전신료 5000원만 부담하면 된다.

KB카드, 앱 실행 없이 결제 기능 선보여

KB국민카드가 KB 페이 앱(애플리케이션)을 실행하지 않고 스마트폰을 대기만 하면 결제할 수 있는 서비스를 13일 공개했다. 새로 선보인 ‘KB Pay 탭앤페이’는 안드로이드 기반 NFC 지원 스마트폰의 화면 잠금을 해제한 상태에서 교통카드처럼 결제 단말기에 휴대폰을 대면 결제된다.

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