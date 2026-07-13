경기일자리재단, ‘데이터로 보는 시군’ 발간

경기도일자리재단이 도내 31개 시군의 인구·산업·일자리 변화를 쉽게 확인할 수 있는 ‘데이터로 보는 시군’을 발간했다고 13일 밝혔다.

이번 보고서는 도내 지자체 실무자와 도민 누구나 활용할 수 있도록 제작됐으며 여러 기관에 흩어진 통계를 한곳에 모아 시군별 현황과 추이를 직관적으로 파악할 수 있도록 했다.

‘데이터로 보는 시군’은 지역의 인구 구조와 산업 기반, 일자리 흐름을 종합적으로 살펴볼 수 있는 데이터 분석 리포트다. 기존에는 제공기관별 통계를 각각 확인해야 하는 번거로움이 있었으나 이를 개선해 핵심 지표를 한눈에 볼 수 있도록 정리했다.

보고서는 인구 17개, 산업 4개, 일자리 12개 등 총 33개 주요 통계 지표를 종합 분석했다. 인구 부문에는 동별 인구 현황, 평균연령, 세대 구성, 1인 가구 등이 포함됐다. 산업 부문은 지역내총생산(GRDP), 산업별 사업체 수 등을 다루며, 일자리 부문은 종사상 지위별 취업자, 거주지 외 통근 취업자, 지역활동인구 등 지역 경제 구조를 살필 수 있는 유용한 지표로 구성됐다.

특히 통계지리정보서비스(SGIS)의 7단계 색상단계구분도(Choropleth Map)를 활용해 시군별 읍면동 현황을 지도 형태로 구현했다. 이를 통해 거주지 외 통근 패턴, 행정구역별 인구 밀집도 등 지역별 특성을 직관적으로 확인할 수 있다.

도내 31개 시군별 상세 분석 리포트는 경기도일자리상황판 누리집에서 확인할 수 있다.

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