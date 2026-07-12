조국 “리센느가 일베라고 말한 적 전혀 없다”

조국혁신당 조국 전 대표는 12일 자신이 페이스북에 올린 ‘영남말과 일베식 표현 구별법’ 글과 관련해 “제 글이 리센느와 팬 여러분께 상처를 주는 계기로 활용돼 매우 유감이며 안타깝다”라고 했다.

조 전 대표는 이날 페이스북에 올린 글에서 “저는 어떤 글에서도 리센느를 언급하거나 겨냥한 적이 없다. 리센느가 일베라고 말한 적도 전혀 없다”며 이같이 밝혔다. 조 전 대표는 “솔직히 저는 리센느를 포함한 아이돌 그룹에 대한 지식이 전혀 없다”고도 했다.

조국혁신당 조국 전 대표. 연합뉴스

앞서 조 전 대표는 지난 5일 경상도 사투리에서 쓰이는 어미 ‘노’와 일베 사용자들이 노무현 전 대통령을 조롱하기 위한 목적으로 쓰는 어미 ‘노’의 구별법을 페이스북에 게시하며 의문문에 기계적으로 ‘노’를 붙여 싸용하는 것은 일베 사용자들의 주된 방법이며 혐오 표현이라는 취지로 주장했다. 이를 놓고 그룹

경상도 사투리에서 쓰이는 어미 '노'와 일베 사용자들이 노 전 대통령을 조롱하기 위한 목적으로 쓰는 어미 '노'의 구별법을 페이스북에 게시하며 의문문에 기계적으로 '노'를 붙여 사용하는 것은 혐오 표현이라는 취지의 주장을 펼쳤다.

이를 놓고 그룹 리센느의 멤버 원이가 한 유튜브 콘텐츠에서 ‘무섭노’라고 말한 것을 놓고 혐오 표현 아니냐는 비판이 인 것을 의식한 것 아니냐는 논란이 이어졌다. 조 전 대표는 이날 글에서 당시 글의 작성 배경에 대해 “일베 문화가 우리 사회의 언어생활 속에 얼마나 깊이 스며들어 있는지를 지적하고 그 위험성을 환기하고자 한 것”이라면서 “제가 개탄한 것은 노 전 대통령님을 조롱하는 데서 시작된 일베식 ‘노’ 사용이 아무런 비판 없이 우리 사회 전반으로 확산되고 이를 묵인하는 현상”이라고 했다.

조 전 대표는 “반인권적·반인륜적인 일베 문화와는 계속 싸우겠다”면서 “동시에 겸허한 마음으로 미래 세대의 언어와 문화를 이해하기 위해 더욱 노력하겠다”고 덧붙였다. 조 전 대표는 “이번 일로 알게 된 구호를 외쳐본다”며 글을 온라인 밈 중 하나인 ‘리센느 야호!’로 마무리 했다.

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